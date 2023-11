Na właśnie wydanym albumie "Conqueress Forever Strong and Proud" znalazły się dwa duety Doro Pesch i Roba Halforda - pierwszy z nich to "Living After Midnight" z repertuaru jego grupy Judas Priest, a drugi to "Total Eclipse of the Heart" - jeden z największych hitów wykonywanych przez Bonnie Tyler. Piosenka ukazała się jako bonus track, jednak nie trafiła na winylową wersję, która została ukończona wcześniej.

Do sieci trafił nakręcony przez pracującego już wcześniej z Doro Mirko Witzkiego teledysk do "Total Eclipse of the Heart".

"Nie mogę w to uwierzyć. To coś niesamowitego. Jestem wielką fanką Priest. W zeszłym roku podczas Hellfest we Francji spotkałam się z Robem i wówczas pojawił się pomysł naszej współpracy" - opowiada Doro.

"Moim wyborem było 'Living After Midnight', bo zawsze uwielbiałam go śpiewać. Wtedy Rob powiedział, że ma numer, który chciałby ze mną zrobić - właśnie 'Total Eclipse of the Heart'. Nawet dwa duety, to więcej niż mogłabym poprosić. Jestem szczęściarą" - podkreśla 59-letnia królowa metalu.

"To zdecydowanie jedna z moich ulubionych piosenek z tego albumu. Rob brzmi tu fantastycznie. To zabójcza wersja i zawsze dostaję gęsiej skórki, kiedy ją słyszę. Myślę, że takie same odczucia będą mieć fani" - mówi Doro.

Materiał na płytę "Conqueress Forever Strong and Proud" powstawał w studiach w Miami, Nowym Jorku i Hamburgu. Wcześniej poznaliśmy single "Time For Justice" i "Children of the Dawn".

Kim jest Doro, niemiecka królowa metalu?

Na pierwszym miejscu wokalistka Doro Pesch stawiała zawsze promowanie własnej twórczości, dzięki czemu wśród wielu fanów zdobyła status królowej metalu. Niemka była jedną z pionierek w gatunku zdominowanym przez śpiewających mężczyzn.

Doro uznawana jest za kobietę-symbol na scenie hard rocka. Sławę zdobyła stojąc na czele formacji Warlock, osiągając spory sukces komercyjny, nie tracąc uznania fanów. W 1986 r. jako pierwsza kobieta w historii w roli frontmanki metalowej grupy pojawiła się na legendarnym festiwalu Monsters Of Rock w angielskim Castle Donnington (obok takich gwiazd ciężkiego grania, jak m.in. Ozzy Osbourne , Scorpions , Def Leppard i Motorhead ).



W związku z prawnymi zawirowaniami związanymi z nazwą grupy, Doro pod koniec lat 80. zdecydowała się występować pod szyldem Doro. To wtedy już zdobyła przydomek "Królowej Metalu".



Doro współpracowała także z m.in. nieżyjącymi już Lemmym (Motorhead) i Peterem Steele ( Type O Negative ) oraz Blaze'em Baileyem (eks-wokalista Iron Maiden ), U.D.O. czy Tarją Turunen (była wokalistka Nightwish ). Dla wielu wokalistek młodszego pokolenia stała się idolką, inspiracją i wzorem do naśladowania.

Produkcją solowego albumu zatytułowanego po prostu "Doro" (1990) zajął się Gene Simmons , basista i wokalista grupy Kiss , jednak wówczas gwiazdy klasycznego heavy zostały zmiecione przez nurt grunge, który podbił listy przebojów. Doro cieszyła się nadal wielkim uznaniem w Europie, a w 1993 r. po raz pierwszy była jedną z głównych gwiazd niemieckiego Wacken Open Air.

Doro starannie chroni swoją prywatność, choć dawno temu powiedziała, że nie ma dzieci ani męża. "Jestem zamężna z zespołem, ekipą i fanami. To moja rodzina" - podkreśla, a to motto wyłożyła w utworze "You Are My Family".