W grobowcach Mass Worship (nowa płyta "Portal Tombs")

"Portal Tombs", druga płyta sztokholmskiego kwartetu, będzie mieć swą premierę 4 lutego 2022 roku nakładem niemieckiej Century Media Records.



"Mass Worship, czerpiącemu inspiracje od zespołów takich jak At The Gates, Mastodon i Meshuggah, udaj się przekuć własną muzyczną tożsamość w coś wyjątkowo charakterystycznego i przekraczającego ustalone ramy, czyniąc to z pewnością i przekonaniem pozwalającymi zjednać sobie nawet najbardziej ortodoksyjnych fanów gatunku" - czytamy w notce informacyjnej.



Dodajmy, że "Spiritual Destitution", debiutancki album Mass Worship, trafił do sprzedaży na początku 2018 roku. Przypomnijmy również, że we wrześniu 2020 roku Szwedzi odbyli udaną trasę po Europie u boku naszego Vadera.



W utworze tytułowym z longplaya "Portal Tombs" wystąpił gościnnie Mark "Barney" Greenway, słynny frontman birminghamskiego Napalm Death, ikony grindcore'u.



Teledysk do kompozycji "Portal Tombs" Mass Worship możecie zobaczyć poniżej: