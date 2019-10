Viki Gabor na Eurowizję Junior 2019: Zobacz teledysk "Superhero"

Do sieci trafił teledysk "Superhero" Wiktorii Viki Gabor. To właśnie z tym utworem 12-latka będzie reprezentować Polskę na tegorocznej Eurowizji Junior w Gliwicach (24 listopada).

Wiktoria Viki Gabor prezentuje teledysk "Superhero" AKPA

Przypomnijmy, że tegoroczny konkurs Eurowizji Junior odbędzie się 24 listopada w Arenie Gliwice. To efekt wygranej Roksany Węgiel w ubiegłorocznej Eurowizji dla Dzieci z piosenką "Anyone I Want to Be" ( posłuchaj! ).

W tym roku Polskę reprezentować będzie 12-letnia Wiktoria Viki Gabor, wybrana przez jury i widzów w "Szansie na sukces".

Finalistka drugiej edycji "The Voice Kids" właśnie zaprezentowała teledysk do piosenki "Superhero".

Klip został nakręcony w malowniczych lokacjach województwa dolnośląskiego, które jest partnerem JESC 2019. Za produkcję teledysku odpowiadają Pascal Production - twórcy teledysków "Lay Low" Roksany "Roxie" Węgiel ( zobacz! ) czy "Nie mów mi nie" Marty Gałuszewskiej ( sprawdź! ).

Zachwytów nie szczędzą również widzowie spoza Polski.

"Wygląda jak światowa gwiazda. Myślę, że Polska ponownie w tym roku jest jednym z najsilniejszych krajów" - to wpis fana z Albanii.

Życzenia kolejnej wygranej napływają także z m.in. Węgier, Holandii, Gruzji, Portugalii i Chorwacji.



Autorami utworu są: Patryk Kumór i Lanberry, którzy napisali tekst do wspomnianego utworu "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel - oraz Dominic Buczkowski-Wojtaszek.

Za układy taneczne w klipie odpowiedzialni są tancerze Egurrola Dance Studio, pod przewodnictwem choreografa Artura Golca.

Viki Gabor jest obywatelką świata - urodziła się w Niemczech, wychowywała w Wielkiej Brytanii, a jakiś czas temu zamieszkała z rodziną w Polsce, w Nowej Hucie. Muzyka gra w jej duszy od zawsze. Jak mówi sama Viki, talent odziedziczyła po rodzicach, którzy są pochodzenia romskiego. Podobno wdała się w tatę, który tak jak ona lubi nowoczesne brzmienia.

W drugiej edycji "The Voice Kids" trafiła do drużyny Tomsona i Barona i dotarła aż do finału. W ostatnim odcinku na żywo wykonała swój singel "Time", który stał się sporym przebojem (ponad 2,5 mln odsłon).

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji Junior w Gliwicach poprowadzą Roksana Węgiel (dodatkowo ogłoszono ją ambasadorką tegorocznej edycji) oraz prezenterzy TVP znani z m.in. "Pytania na śniadanie": Ida Nowakowska i Aleksander Sikora.