Viki Gabor ma obecnie 16 lat i jest jedną z najpopularniejszych gwiazd młodego pokolenia. Karierę rozpoczęła podbijając serca słuchaczy nie tylko w Polsce, wygrywając "The Voice Kids", ale i w Europie, triumfując na Eurowizji Junior 2019.

Viki Gabor już tak nie wygląda. Opinie są podzielone

Od kilku lat Viki Gabor eksperymentuje z wyglądem, co zawsze wzbudza wśród internautów duże kontrowersje.

"Mój styl ubioru czy to, jak się maluję, to spontaniczny efekt tego, co w danym momencie czuję. Na razie szukam czegoś swojego, nie chcę być kopią żadnego artysty. Myślę, że żaden artysta nie chce kopiować innych. Pojawia się wiele komentarzy, że ubieram się niestosownie, jak na mój wiek. Ja tak nie myślę, moi rodzice tak nie myślą, ludzie, wokół których obracam się na co dzień, też tak nie myślą" - mówiła w wywiadzie dla Plejady.

"Nie wiem, co mogłoby być takie wyzywające w moim wyglądzie. Zarówno na scenę, jak i po prostu na co dzień, ubieram się jak typowa nastolatka. Czerpię ze stylu lat 80., 90., lubię oversize, trochę jak chłopak. Nie pokazuję ciała, nie pokazuję niczego, co mogłoby być nie ok w moim wieku. Moi rodzice też uważają, że ubieram się odpowiednio, gdyby było inaczej, na pewno by zareagowali. W mojej rodzinie takie rzeczy by nie przeszły" - podsumowała wtedy.

Teraz 16-latka pokazała zdjęcie w nowej fryzurze. "Omg, jaka ona cudna", "Najpiękniejsza", "Mam najlepsza idolkę na świecie" - pisali fani. Inni jednak zaznaczyli, że wokalistka za bardzo ingeruje w swoją urodę. "Boże, jaka ona jest sztuczna" - komentowali.