Under The Church po nagraniach. Kiedy premiera EP-ki "Total Burial"?

EP-ka "Total Burial" powstała w Studio Paradis, Studio Qlaque i Studio Strömsaah. Miks i mastering wykonano w Studio Humbucker pod okiem Roberta Pehrssona, grającego na gitarze wokalisty Death Breath i byłego muzyka Deathwitch i Runemagick.

Okładka to dzieło szwedzkiego artysty Mattiasa Friska.

"Day Of Reckoning", "Spit On Your Grave", "Total Burial", "Depraved Vocation" i "Just Another Death" - to tytuły utworów, które usłyszymy na nowej EP-ce Under The Chruch.



Nowy materiał Under The Church będzie mieć swą premierę 3 grudnia nakładem singapurskiej Pulverised Records.



Reklama

Warto dodać, że pięcioosobowy skład Under The Church tworzą dwaj byli członkowie grupy Nirvana 2002, kultowej deathmetalowej formacji z przełomu lat 80. i 90., czyli perkusista Erik Qvick i basista Lars Henriksson, którym towarzyszą równie rozpoznawalni w szwedzkim metalowym undergroundzie gitarzysta Marcus Klack, niegdysiejszy muzyk legendarnego sztokholmskiego Morbid; gitarzysta Erik Wallin z Merciless oraz Erik Sahlström, wokalista General Surgery i dawny frontman m.in. Serpent Obscene i Maze Of Torment.

Z premierową kompozycją "Day Of Reckoning" Under The Church możecie się zapoznać poniżej: