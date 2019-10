"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Widzowie pod wrażeniem metamorfozy Adama Strycharczuka

Adam Strycharczuk mimo że nie wygrał ostatniego odcinka programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", to zdołał zaskoczyć widzów. Wszystko za sprawą świetnej metamorfozy.

Adam Strycharczuk jako Freddie Mercury /M. Zawada /materiały prasowe

Internetowy twórca wcielił się w szóstym odcinku programu w postać Freddiego Mercury'ego z zespołu Queen. Na scenie wykonał piosenkę "Radio Ga Ga".

"Widać było, że sprawia ci to ogromną radość i dlatego też nam sprawiło to taką radość (...). Był to znakomity występ, który przysporzył nam wiele radości" - stwierdziła Małgorzata Walewska.

Mimo braku zwycięstwa, Adam Strycharczuk zapadł w pamięć widzom Polsatu. Nie za sprawą swojego występu, ale dzięki niezwykłej metamorfozie. Oto, co można było przeczytać pod występem uczestnika:

"Wizualnie bardzo podobny. Głosowo trochę słabiej, ale Freddie był tylko jeden, miał niesamowitą moc i barwę głosu. Bardzo trudno go podrobić".



"Niesamowite jak podobny!", "Charakterystyka nieziemska z początku moje myśli ubiegały się że Freddie ożył ale potem jednak poznałam że to wszystko jest tak nieziemsko ucharakteryzowane".

"Ja jestem pod wrażeniem. Dzisiejszy odcinek jest chyba najlepszy ze wszystkich edycji".

W siódmym odcinku Strycharczuk wcieli się w postać Briana Johnsona z AC/DC.