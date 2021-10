W najbliższym, specjalnym włoskim odcinku show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" Robert Janowski zaskoczył swoim wykonaniem "A Far L'amore Comincia Tu" Raffaelli Carrŕ - legendy włoskiej piosenki.

Aktor fenomenalnie odtworzył charakterystyczną dla Raffaelli choreografię i przeniósł widzów do lat 70. Zgromadzona w studiu publiczność wprost oszalała!

A Far L'amore Comincia Tu" Raffaelli Carrŕ

Robert Janowski kobietą w nowym odcinku "TTBZ"!

W odcinku pojawi się specjalny juror, Stefano Terrazino, który jak nikt inny zna włoskie szlagiery. Włochowi na widok występu opadłą szczęka!

"Robert, ja bardzo się cieszę, że Ty wylosowałeś Raffaellę. Dałeś mi sporą dawkę rozrywki. Wzruszyłeś mnie nawet! Dla Włochów ta Artystka była nieśmiertelna, a Ty pięknie złapałeś tę klasykę, to jak cudownie ona zawsze dawała show - zachwycił się Stefano Terrazzino.

Wtórował mu Gromee. "Super się bawiłem! Bałem się za to o Twoje kręgi szyjne... Jak zapytasz Włocha co we Włoszech jest najlepsze? Zawsze mówi - wszystko. I tutaj, na pytanie co było najlepsze w tym występie - odpowiedź to 'wszystko'"!

Robert Janowski jako Sting w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

To nie pierwszy taki występ byłego prowadzącego "Jaka To Melodia". W ubiegłym tygodniu mogliśmy go oglądać jako nieśmiertelnego Stinga! Występ Roberta Janowskiego będzie można oglądać 8 października o godzinie 20:05 w Polsacie.