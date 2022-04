W trwającej obecnie 16. edycji "Twoja twarz brzmi znajomo" uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Michał Wiśniewski, Katarzyna Skrzynecka oraz Krzysztof Cugowski ( posłuchaj! ), który zastąpił Gromee'ego.

Przypomnijmy, że w poprzedniej edycji występował najmłodszy syn byłego wokalisty Budki Suflera - Chris Cugowski, który zajął 6. miejsce.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kim jest Krzysztof Cugowski junior? 1 / 7 Jesienią 2021 r. na antenie Polsatu pojawi się 15. edycja popularnego show "Twoja twarz brzmi znajomo". W składzie jury zadebiutują Michał Wiśniewski i Gromee, którzy pojawią się u boku Małgorzaty Walewskiej i Katarzyny Skrzyneckiej. Uczestnikami będą Krzysztof Cugowski junior (na zdjęciu), Robert Janowski, Barbara Kurdej-Szatan, Paulina Sykut-Jeżyna, Adam Zdrójkowski, Tomasz Ciachorowski, Katarzyna Łaska i Klara Williams. Źródło: AKPA udostępnij

W nowej odsłonie programu rywalizują Karolina Pisarek, Anna Jurksztowicz, Viki Gabor ( posłuchaj! ), Patryk Cebulski, Maciej Radel, Ania Rusowicz ( sprawdź! ), Andrzej Kozłowski i Danzel.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Karolina Pisarek jako Smolasty [WIDEO]

Zaledwie wczoraj pokazywaliśmy premierowy fragment występu Karoliny Pisarek. Uczestniczka jak na razie jest na końcu w generalnej klasyfikacji programu. Pierwszy odcinek wygrał Patryk Cebulski, w drugim triumfowała Viki Gabor. Później bezkonkurencyjni byli Ania Rusowicz i Danzel, który brawurowo wcieli się w Ryśka Riedla z zespołu Dżem. To właśnie Danzel prowadzi na półmetku z dorobkiem 140 punktów. Tabelę zamyka Karolina Pisarek, która zgromadziła 36 pkt.



W piątkowym odcinku Pisarek miała wcielić się w Smolastego i wykonać jego przebój "Duże oczy".

"Bardzo piękna charakteryzacja! Przede wszystkim chciałam ci powiedzieć, że byłaś znakomita aktorsko! Znakomita! Wokalnie poprawiło się trochę, ale jednak ten twój delikatny damski głos przebijał się, to nie da się tego oszukać. Jeszcze a propos samego wykonawcy, ja pierwszy raz słyszałam ten utwór, przygotowując się do tego odcinka, i muszę powiedzieć, że nie zrobił na mnie wrażenia, a tutaj ta magia jednak zadziałała, także spełniłaś swoje zadanie, mimo że głos, no wiesz... jak to mówią, nie podskoczysz" - komentowała występ Małgorzata Walewska.

Clip Smolasty Duże oczy

"Transformacja niesamowita" - dodała Katarzyna Skrzynecka.

Ogromnym zdziwieniem było to, że na scenie nie było Karoliny Pisarek! Okazało się, że modelka przebywająca w izolacji z powodu zakażenia koronawirusem nie mogła się pojawić na planie. Zdecydowano więc zaskoczyć fanów programu, a występ należał do... prawdziwego Smolastego!