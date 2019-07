"Twoja twarz brzmi znajomo": Łukasz Zagrobelny i Ewelina Ruckgaber pierwszymi gwiazdami

Jesienią Polsat pokaże 12. już edycję popularnego programu "Twoja twarz brzmi znajomo". "Super Express" ujawnia nazwiska pierwszych uczestników.

Łukasz Zagrobelny i Katarzyna Dąbrowska na festiwalu w Opolu 2019 AKPA

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 9 Sławomir jako Freddie Mercury Autor zdjęcia: M. Zawada Źródło: Polsat 9

Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od dziewiątej edycji tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Walewska i Królikowski są w programie od pierwszej odsłony, Skrzynecka do jury dołączyła w drugiej (pierwszą wygrała jako uczestniczka). Gospodarzami show od początku są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

Wiosną tego roku Polsat pokazał 11. edycję programu. Udział w niej wzięli wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Finaliści "Twoja twarz brzmi znajomo" w przeboju "I Gotta Feeling" Black Eyed Peas Polsat

Zwycięzcą został Kazimierz Mazur, który wyprzedził Katarzynę Dąbrowską i Elżbietę Romanowską.

"Super Express" podał, że pierwszymi uczestnikami nowej edycji będą wokalista Łukasz Zagrobelny i aktorka Ewelina Ruckgaber.

Największe przeboje Łukasza Zagrobelnego to m.in. "Życie na czekanie" (posłuchaj!) oraz "Nie kłam, że kochasz mnie" z Eweliną Flintą.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łukasz Zagrobelny Nie kłam, że kochasz mnie

W dorobku ma płyty "Myśli warte słów" (2007), "Między dźwiękami" (2009), "Ja tu zostaję" (2012, posłuchaj tytułowego singla!) i koncertowy album z orkiestrą "Symfonicznie" (2013).

Pojawiły się informacje, że wokalista szykuje nowy materiał z Anią Dąbrowską, której zapowiedzią był utwór "Gdy jesteś tu".

Clip Łukasz Zagrobelny Gdy Jesteś Tu

"Cieszę się, że Ania w znacznym stopniu naznaczy się na mojej nowej płycie" - mówił wtedy Zagrobelny, ale ostatecznie nic nie wyszło z tak szumnie zapowiadanego "nowego rozdziału muzycznego".

Wokalista po latach pojawił się za to ponownie na musicalowej scenie, gdzie grał w m.in. "Notre Dame de Paris", "Doktorze Żywago" i "Nędznikach" (lata 2016-17).



Wideo Łukasz Zagrobelny o współpracy z Ania Dąbrowską (Dzień Dobry TVN/x-news)

Później nadszedł jednak poważny kryzys, który został zdiagnozowany jako depresja.

"Ciągle było zainteresowanie tym, co robię. Do tego napatoczyły się prywatne zawijańce życiowe. Nie wychodziłem z domu. Musiałem się ratować środkami farmakologicznymi i psychoterapią. To był dla mnie ciężki czas, ale na szczęście to już za mną" - opowiada teraz w programie "Uwaga! TVN".



Wideo Łukasz Zagrobelny o swoich zmaganiach z depresją: Nie wychodziłem z domu (UWAGA! TVN/x-news)

Ewelina Ruckgaber na co dzień występuje w serialu "Gliniarze". Grała też w m.in. "Pierwszej miłości", "Drogówce", "Na Wspólnej".



Aktorka na swoim koncie ma też singel "Świata widzenie".

Zdjęcie Ewelina Ruckgaber znana jest z serialu "Gliniarze" / AKPA

Wideo Ewelina Ruckgaber- Świata widzenie (Official Music Video)

Zobacz w całości finałowy odcinek 11. edycji "TTBZ":