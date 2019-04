"Twoja twarz brzmi znajomo": Katarzyna Dąbrowska jako Agnieszka Chylińska [WIDEO]

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment ósmego odcinka programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się śpiewająca aktorka Katarzyna Dąbrowska?

Katarzyna Dąbrowska jako Agnieszka Chylińska w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu

W jury zasiadają Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosporanistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Gospodarzami show są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

22 lutego ruszyła 11. edycja programu "Twoja twarz brzmi znajomo". Udział w niej biorą wokaliści Antek Smykiewicz, Stanisław Karpiel-Bułecka (lider grupy Future Folk, juror programu "Śpiewajmy razem. All Together Now"), aktorzy Elżbieta Romanowska, Iga Krefft, Kasia Dąbrowska, Kazimierz Mazur i Marta Wiejak oraz Kamil Pawelski/Ekskluzywny Menel - autor jednego z najpopularniejszych blogów o męskiej modzie i zarazem debiutujący wokalista.

Po siedmiu odcinkach w klasyfikacji prowadzi na razie Elżbieta Romanowska, która zgromadziła 193 pkt. Wokalistka i aktorka Katarzyna Dąbrowska (m.in. "Belfer", "Na dobre i na złe") zajmuje szóste miejsce z wynikiem 162 pkt.

W sobotę (13 kwietnia, godz. 22.05) Dąbrowska wcieli się w Agnieszkę Chylińską w jej przeboju "Królowa łez".

"Głos masz w jakimś sensie podobny, czy to jest złudne?" - pyta przed występem Katarzynę Maciek Dowbor.

"Agnieszka używa tylu smaczków bardzo dla niej specyficznych rzeczy, że ta robota to jest robota zegarmistrzowska. No w ogóle wiesz, no coś takiego jak growling. W życiu tego nie robiłam. To jest kobieta, którą nosi, która biega po scenie. Ma bardzo specyficzny sposób poruszania się. Troszkę 'chłopczycowaty' (...) Wydaje mi się, że na nawet dla niej jest to numer bardzo wymagający (...) Czuję się po każdym wykonaniu tak jak bym przerzuciła pół tony węgla" - odpowiada Dąbrowska.

