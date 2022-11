Zaproszenie na casting do 18. edycji programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" kierujemy do wszystkich widzów, którzy chcą pokazać swój sceniczny talent. Zapewniamy treningi wokalne i artystyczne z najlepszymi nauczycielami w kraju, czyli wiele cennych godzin, spędzonych z Agnieszką Hekiert i Krisem Adamskim. Gwarantujemy niezapomnianą przygodę życia, spektakularne metamorfozy, współpracę z profesjonalnymi makijażystami, stylistami i całym ogromnym sztabem niezastąpionej ekipy show.

Instagram Post Rozwiń

Czekamy na Wasze zgłoszenia w terminie od 4.11.2022 r. do 15.12.2022 r.



Wszelkie szczegóły regulaminu dostępne są na stronie Polsatu.

Reklama

"Twoja twarz brzmi znajomo": też możesz wziąć udział w programie!



Program Twoja Twarz Brzmi Znajomo oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie siedemnastu edycji show wystąpiło aż 136 gwiazd nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do tej pory jednak do programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.

Tym razem jedno miejsce czeka na utalentowanego widza. Skąd ta zmiana, wyjaśnia Pascal Litwin, producent kreatywny Twoja Twarz Brzmi Znajomo: "Autorami tego pomysłu są przede wszystkim nasi widzowie, którzy przez ponad 8 lat zdążyli zbudować niezwykłą więź z tym programem i mają olbrzymią chęć brania w nim czynnego udziału. W ostatnim czasie otrzymaliśmy mnóstwo wiadomości, listów z prośbami o danie im takiej szansy. Telewizja Polsat zawsze priorytetowo traktowała relację z widzem i podtrzymywanie z nim dialogu. Ta decyzja jest właśnie tego dowodem" - mówi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Montserrat Caballé w finale programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Polsat

"To wielka chwila w historii formatu 'Your Face Sounds Familliar', ponieważ nigdzie indziej na świecie nie zdecydowano się na taki krok. Dla nas najważniejszy jest ciągły rozwój i chęć dostarczania widzowi wspaniałych emocji. Jesteśmy pewni, że emocje w programie właśnie w obliczu tej decyzji zyskają na intensywności, a wyłoniony w drodze castingu szczęśliwiec spełni w naszym programie niejedno swoje marzenie" - przekonuje Artur Patkowski, producent kreatywny programu.

_____

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" pojawił się na antenie Polsatu ponad 9 lat temu i od razu zdobył liczne grono wiernych fanów. Fanpage programu ma ponad 500 tysięcy obserwujących, a dla portali internetowych metamorfozy gwiazd to wciąż jeden z gorętszych tematów. W trakcie emisji show od pierwszego odcinka Polsat jest niezmiennie liderem rynku w obu grupach audytoryjnych. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to produkcja, o udziale w której marzy niejeden niejeden artysta. Dołączenie do grona uczestników jest nobilitacją i szansą na zdobycie nowych, niestandardowych doświadczeń, mimo, że czekają ich setki godzin pracy: treningów wokalnych i choreograficznych. Dotychczas w show uczestniczyło ponad 100 gwiazd polskiej sceny muzycznej, teatralnej i filmowej.