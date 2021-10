"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Adam Zdrójkowski stracił głos! Co dalej z jego udziałem?

Po raz pierwszy w historii programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", uczestnik na kilka godzin przed występem całkowicie stracił głos! W szóstym odcinku Adam miał wcielić się w absolutną legendę przedwojennej piosenki - Hankę Ordonównę.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Chris Cugowski rozpalił scenę jako Måneskin! Polsat

Była to jego pierwsza rola kobieca w programie. Hanka Ordonówna śpiewała w bardzo specyficzny sposób, dlatego tydzień prób śpiewania jej charakterystycznym falsetem zdarł Adamowi gardło, co doprowadziło do powstania guzków głosowych i całkowitej utraty głosu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Robert Janowski jako Sting w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" materiał zewnętrzny

Nie obyło się bez specjalnych konsultacji z czołową foniatrą gwiazd lek. Anną Wakarow. Jedynym wyjściem z sytuacji było podanie sterydów, które miały pozwolić Adamowi wyjść na scenę. Aktor przyjął specjalne zastrzyki. Jak mu poszło? Czy udało się zaśpiewać głosem Hanki Ordonówny? Okaże się w najbliższy piątek (15.10.2021) o 20:05 w Polsacie.

Reklama