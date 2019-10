"Twoja twarz brzmi znajomo": Adam Strycharczuk jako Muniek Staszczyk. Zobacz wideo

Przedpremierowo na stronach Interii możecie zobaczyć fragment kolejnego odcinka nowej serii programu "Twoja twarz brzmi znajomo". W kogo wcieli się Adam Strycharczuk, który w klasyfikacji generalnej zamyka tabelę?

Adam Strycharczuk jako Muniek w programie "Twoja twarz brzmi znajomo" /Maciej Zawada /Polsat

Przypomnijmy, że zadaniem uczestników show Polsatu jest jak najwierniejsze przeistoczenie się w największe ikony światowej i polskiej sceny muzycznej. Laureat każdego odcinka (oraz całego programu) może przeznaczyć nagrodę na dowolny cel charytatywny.

"Twoja Twarz Brzmi Znajomo": Najlepsze występy w historii programu 1 / 9 Sławomir jako Freddie Mercury Źródło: Polsat Autor: M. Zawada udostępnij

Jury "Twoja twarz brzmi znajomo" od dziewiątej edycji tworzą Kacper Kuszewski (popularny Marek z "M jak miłość"), mezzosopranistka Małgorzata Walewska oraz aktorzy Paweł Królikowski i Katarzyna Skrzynecka. Walewska i Królikowski są w programie od pierwszej odsłony, Skrzynecka do jury dołączyła w drugiej (pierwszą wygrała jako uczestniczka). Gospodarzami show od początku są Maciej Dowbor i Piotr Gąsowski.

7 września rozpoczęła się 12. odsłona, w której udział biorą: Ewelina Lisowska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Ewelina Ruckgaber, Katarzyna Ptasińska, Łukasz Zagrobelny, Robert Koszucki, Jeremi Sikorski i Adam Strycharczuk.

Zwycięzcą poprzedniej edycji został Kazimierz Mazur, który wyprzedził Katarzynę Dąbrowską i Elżbietę Romanowską.



Zobacz w całości finałowy odcinek 11. edycji "TTBZ":

Po siedmiu odcinkach Emilia Komarnicka-Klynstra (255 pkt.) wyprzedza Łukasza Zagrobelnego (197 pkt.) i Ewelinę Lisowską (173 pkt.). Adam Strycharczuk jest ostatni z wynikiem 121 pkt.



Zobacz w całości siódmy odcinek bieżącej serii "TTBZ":



W najbliższym odcinku (sobota 26 października, godz. 22:20) Adam Strycharczuk wcieli się w Muńka Staszczyka w jego solowym utworze "Pola" z właśnie wydanej płyty "Syn miasta".

"Musiałem bardzo dobrze przestudiować tę jego postać i to nie było takie łatwe. Ta prawda to przesłanie, które on ze sobą niesie, są tu najważniejsze. Musisz bardzo głęboko sięgnąć nie tylko do Muńka ale też do siebie. Pokazać ludziom, że wiesz o czym śpiewasz" - mówi Adam Strycharczuk w rozmowie z Maćkiem Dowborem.

Zobacz Muńka w teledysku "Pola":

