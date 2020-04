Trzeci album Black Crown Initiate. Kiedy premiera?

Grupa Black Crown Initiate z USA zmieniała wytwórnię i szykuje się do premiery nowej płyty "Portraits Of The Doomed Escape".

Nowa płyta Black Crown Initiate ukaże się w sierpniu /materiały prasowe

Pierwszy owocem współpracy progresywnych deathmetalowców z Pensylwanii z niemiecką Century Media Records będzie trzeci longplay Black Crown Initiate.

Premierę "Portraits Of The Doomed Escape" zaplanowano na 7 sierpnia.

Nowy album Amerykanów zarejestrowano w studiu Think Loud, ponownie przy współpracy z Carlsonem Slovakiem i Grantem McFarlandem, fachowcami nadającymi brzmienie nagraniom m.in. Rivers Of Nihil, August Burns Red i Lorna Shore. Muzyka kwartetu z Pensylwanii powinna przypaść do gustu fanom wczesnego Opeth i Edge Of Sanity, Ne Obliviscaris, Gojiry czy Obscury.

W listopadzie 2019 roku Black Crown Initiate opublikowali singel "Years In Frigid Light", a niedawno drugi nowy numer "Invitation". Oba znajdą się na płycie "Portraits Of The Doomed Escape".

Z kompozycją "Invitation" Black Crown Initiate możecie się zapoznać poniżej: