Trudne chwile w życiu Honoraty Skarbek. Jej mama znów walczy z rakiem

Na Instagramie wokalistka Honorata Skarbek poinformowała, że jej mama Bożena po raz trzeci rozpoczyna swoją walkę z chorobą nowotworową.

"Moja mama jest kolejny raz podczas leczenia, ma zalecone cztery najmocniejsze chemie, zapewne po dwóch znowu straci włosy. Przed nami znowu walka, z którą jestem przekonana, że sobie poradzimy! Wysyłajcie pozytywną energię i myślcie o niej ciepło" - poinformowała Honorata Skarbek.

Wokalistka niezbyt często dzieli się informacjami o swoim życiu prywatnym.

"Przez te wszystkie lata nie chciałam o tym mówić, było to dla mnie zbyt osobiste. Wiem jedno, że nie życzę tego nikomu, aby kiedykolwiek musiał przechodzić przez to, przez co przechodzimy my. Kochani, dbajcie o siebie i swoich bliskich. Jestem strasznie dumna z mojej mamy i jest ona moim największym autorytetem i symbolem kobiecej siły" - podkreśla Honorata.

O swojej walce z chorobą w mediach społecznościowych opowiedziała też sama Bożena Skarbek. Na Instagramie umieściła ponad 20-minutowy film, w którym relacjonuje "wzloty i upadki".

Pani Bożena ma ponad 8 tys. fanów na Instagramie, w tym m.in. Smolastego (według plotkarskich mediów w wakacje 2019 r. rozstał się z Honoratą) i Martę Gałuszewską.

Dorobek Honoraty Skarbek zamyka anglojęzyczna EP-ka "Codependency" z listopada 2019 r.

Podczas niedawnych wakacji w Hiszpanii wokalistka zapowiadała, że opracowuje plan "przejęcia kontroli nad światem".

