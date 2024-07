Trener "The Voice" jest załamany! Zabrał głos po śmierci przyjaciela. "Wyjątkowa osoba"

Oprac.: Daniel Kiełbasa

Wokalista The Oak Ridge Boys, Joe Bonsall, zmarł w wieku 76 lat. Muzyk poważnie chorował. Po śmierci artysty w sieci pożegnał go Blake Shelton, gwiazdor country i wieloletni trener "The Voice", który miał okazję występować z nim na jednej scenie.