Tomasz Kammel o jury "The Voice of Poland". Plotki okażą się prawdą?

Tomasz Kammel skomentował zmiany w obsadzie programu "The Voice of Poland". Zdradził też nowe informacje w sprawie składu jury.

Już wkrótce mają ruszyć nagrania do kolejnego sezonu muzycznego show "The Voice od Poland".



W ostatniej edycji uczestników oceniali Michał Szpak, Edyta Górniak, Urszula Dudziak oraz Baron i Tomson z grupy Afromental. Zwycięzcą programu został Krystian Ochman ( sprawdź! ), podopieczny Szpaka.



Szykują się spore zmiany w składzie jury, bo TVP postanowiła zakończyć współpracę z cieszącym się dużą popularnością Szpakiem, który doprowadził też do wygranej Martę Gałuszewską w ósmej edycji.



Z udziału zrezygnowała też Urszula Dudziak, poprzednio trenerka "The Voice Senior". Niedługo później okazało się w składzie zabraknie również Edyty Górniak.



Zmiany skomentował w rozmowie z portalem Jastrząb Post Tomasz Kammel, prowadzący program. "Ja się bardzo zżyłem z Michałem. Bardzo cenię sobie Andrzeja Piasecznego. I nawet jeśli teraz ich nie będzie, jeśli to w ogóle prawda, bo ja do końca zawsze nie wiem, to nawet jeśli teraz ich nie będzie, to mam nadzieję, że oni bardzo szybko wrócą. Ta ława jurorów, naszych trenerów, ona też nie jest super długa. I ci ludzie wracają po latach" - powiedział.



"Teraz słyszałem - nie wiem, czy to prawda, bo jeszcze się nie interesowałem - że Edyta Górniak ma nie być w składzie, a wraca Justyna" - dodał. Justyna Steczkowska była już trenerką we wcześniejszych edycjach programu. W 11. edycji pojawiła się również jako gość muzyczny pierwszego finałowego odcinka. Zaśpiewała wtedy utwór "Miej odwagę" ( sprawdź! ).