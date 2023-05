To peruki były sekretem wizerunku Tiny Turner? "Zawsze miałam pewne obawy"

Tina Turner miała bardzo wyrazisty wizerunek sceniczny, którego ważnym elementem były bujne, oryginalnie ostrzyżone i wymodelowane włosy. Wieloletni stylista koncertowy gwiazdy, Wayne Lukas, w wywiadzie udzielonym po jej śmierci przyznał, że była ona miłośniczką peruk. Nie tylko je nosiła, ale też potrafiła je samodzielnie tworzyć.

Wayne Lukas wspomina w rozmowie z magazynem "People", że gdy wchodził do pokoju diwy za kulisami, to rzucał mu się w oczy widok jej "50 wiszących na ścianie i ułożonych w rzędzie peruk". Za najbardziej niezwykłe uważał jednak to, że piosenkarka sama szyła i farbowała swoje peruki. Była przekonana bowiem, że nikt inny nie zrobi tego lepiej niż ona.

"Pamiętam, jak siedziała na skraju łóżka z igłą, nitką i nożyczkami, szyjąc własne peruki" - opowiada. Lukas nie zna innej gwiazdy, która by to potrafiła. Mało tego, sama robiła sobie makijaż sceniczny.

Tina Turner: Peruki sekretem jej wizerunki?

W autobiografii "My love story" Tina Turner pisała, że po raz pierwszy perukę założyła na początku lat 60., gdy występowała w zespole swojego ówczesnego męża Ike’a Turnera. Stało się to po tym, jak fryzjerka za długo trzymała rozjaśniacz na jej włosach i uszkodziła je. Wtedy perukę założyła z konieczności, gdyż tego samego dnia czekał ją koncert. Bardzo szybko jednak polubiła to, jak w nich wygląda. Uważała, że ją odmładzają. Zaczęła je przerabiać, by wyglądały jak najbardziej naturalnie. Do ich wykonania zamawiała najlepsze włosy z Afryki i Włoch.

Był jednak pewien minus. Zawsze stresowała się na początku związku z nowym mężczyzną, bo nie wiedziała, jak zareaguje on na jej peruki.

"Uwielbiałam wygodę, jaką mi dawały i łatwość, z jaką gwarantowały świetny wygląd, ale zawsze miałam pewne obawy. Że zaangażuję się w romantyczną relację z mężczyzną, którego pociąga Tina z jej niepokornymi i szykowanymi włosami, ale będzie rozczarowany, kiedy obudzi się u boku nieozdobionej Anny Mae (prawdziwe imiona Turner - red.)" - wyznała w autobiografii.