Do wyglądającej na pierwszy rzut oka fatalnie sytuacji doszło w trzeciej edycji "The Voice of Poland". Michał Grobelny zaczarował trenerów swoim głosem i wykonaniem utworu "When I Was Your Man" Bruno Marsa.

Fotele odwrócili wszyscy trenerzy: Tomson i Baron, Edyta Górniak, Marek Piekarczyk oraz Maria Sadowska.

"Masz piękną barwę głosu, fajnie grasz na fortepianie i takich ludzi nam brakuje" - mówił Baron. "Masz feeling, masz timing, masz wszystko" - komplementował go natomiast Tomson.

"Bardzo cenię ludzi, którzy potrafią to, czego ja nie potrafię, pomimo że potrafię grać na fortepianie i 12 lat grałam klasyczną muzykę i potrafię coś tam sobie zagrać, ale tak jak ty grasz, bo pierwszy akord był tak piękny" - stwierdziła Sadowska.

Marke Piekarczyk natomiast zaproponował natomiast, aby Sadowska stworzyła duet z Grobelnym. "Zróbmy to" - krzyknęła Sadowska i poszła w stronę uczestnika.



Upadek Sadowskiej w "The Voice of Poland". Wyglądało to groźnie

Gdy Sadowska była już pod sceną, potknęła się o próg i upadła boleśnie twarzą na scenę. "Żyję, żyję" - krzyknęła natychmiast, a podbiegli do niej wszyscy trenerzy.

"Padłam na twarz przed tobą" - żartowała wokalistka, ale reszcie gwiazd nie było do śmiechu. Tomson i Baron chcieli zrobić przerwę w programie, a Marek Piekarczyk zaczął krzyczeć "lekarza".

"Nic mi się nie stało, ale wyglądało to pewnie gorzej" - komentowała Sadowska, która ostatecznie jedynie rozcięła palec. "Walczyłam o ciebie do pierwszej krwi. Musisz to docenić" - podsumowała.

Maria Sadowska nic nie robi sobie z upadku. Wystąpiła z uczestnikiem

"Każdy upadek jest dobry, należy się z niego podnieść i iść dalej, tak jak wielu uczestników dzisiaj, którzy mieli swoje wzloty i upadki" - mówiła Sadowska, a publiczność nagrodziła ją brawami.

Ostatecznie trenerka i reszta składu wystąpili z uczestnikiem. Natomiast mimo wielkiego poświęcenia uczestnik zdecydował, że chce współpracować z Tomsonem i Baronem

Sadowską chwalili natomiast widzowie, którzy docenili jej anielski spokój w swojej sytuacji.

Michał Grobelny i jego kariera

Uczestnik w trzeciej edycji talent show dotarł do półfinału programu. Następnie regularnie śpiewał w "Jaka to melodia?" oraz trafił do czwartej edycji "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie wygrał dwa odcinki i ostatecznie zajął szóste miejsce w show.