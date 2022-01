Za nami ostatnie odcinki z przesłuchaniami uczestników do kolejnych etapów nowej edycji "The Voice Senior". Muzyczne umiejętności oceniają Alicja Majewska, Witold Paszt oraz debiutujący w roli trenerów "The Voice Senior" - Maryla Rodowicz oraz Piotr Cugowski.

Na scenie pojawiła się m.in. 65-letnia Danuta Urbańska ze Świebodzina. Na występ wybrała utwór "Powiedz, że, powiedz, jak" Grażyny Łobaszewskiej. Trenerzy od pierwszych dźwięków byli zafascynowani wokalistką, dyskutowali też na temat tytułu piosenki, której nie mogli rozpoznać. Ostatecznie żaden z foteli się nie obrócił, co trenerzy zrzucili na zasłuchanie się w wykonanie.



Po krótkiej rozmowie uczestniczka została namówiona na zaśpiewanie jeszcze jednego utworu - "Dziwny jest ten świat" Czesława Niemena. W występie towarzyszył jej Piotr Cugowski.



Wideo Zwiastun, odc. 7-8 - The Voice Senior 3

Cały występ zadedykowała swojemu choremu mężowi, który stracił obie nogi i walczy z tętniakowatością organizmu. "Wydawało mi się, że przed nami jest piękna jesień życia, złota, cudowna. (...) Nie mogłam trafić lepiej. To jest moja jedyna pierwsza miłość. Największa na świecie" - mówiła Urbańska. "Głos ma pani piękny, ciepły" - skomentował Witold Paszt, wtórowali mu również pozostali trenerzy.

W sieci internauci szybko zauważyli, że oceniający popełnili ogromny błąd. "Pani Danuta ze Świebodzina była dużo lepsza. Publiczność ją nagrodziła, a jury odrzuciło, nie wiem dlaczego. Piosenki nie znali", "Zrobiła to fenomenalnie. Jednak wybór piosenki, którą zaśpiewała jako pierwszą był fatalny", "Pani ze Świebodzina - rewelacja. Czy państwo trenerzy byli na przerwie?" - komentowali.