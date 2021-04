"The Voice of Poland": Szykują się zmiany. Michał Szpak odejdzie z programu?

Według Party.pl wkrótce dojdzie do zaskakującej roszady wśród trenerów "The Voice of Poland". Z programem pożegnać ma się uwielbiany przez widzów Michał Szpak. Co z innymi jurorami?

W grudniu 2020 roku końca dobiegła jedenasta edycja "The Voice of Poland". W składzie trenerskim zasiadali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Edyta Górniak oraz Urszula Dudziak. Zwycięzcą został podopieczny Szpaka - Krystian Ochman.

Od początku tego roku rozpoczęto spekulacje na temat tego, kto zasiądzie w składzie nowych edycji programów z serii "The Voice" w TVP - "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior".

W styczniu głośno było o możliwym zakończeniu współpracy z Andrzej Piasecznym, trenerem "Seniora" i ulubieńcem widzów Michała Szpaka z "VOP". Wszystko przez poglądy obu wokalistów. Żaden z nich nie krył się ze swoją niechęcią do partii rządzącej. Szpak aktywnie wspierał i wspiera środowiska LGBT+ i Strajk Kobiet. Podczas jesiennych protestów występował m.in. przed domem Jarosława Kaczyńskiego. Nagrał też utwór "Polska to kobieta" ze Swiernalisem.

Piasecznym miał podpaść po tym, jak sieć obiegło nagranie z jego urodzin, na którym w wulgarnym słowach podsumował, co sądzi o PiS.

"Telewizja Polska nie akceptuje wulgarnych i gorszących zachowań, w tym takich, jakie zaprezentował ostatnio Andrzej Piaseczny. TVP wyraża ubolewanie, że do takiego poziomu mogła zniżyć się osoba zaproszona do udziału w programie telewizji publicznej" - można było przeczytać w komunikacie TVP, w którym dodawano również, że promowanie postaw szkodliwych społecznie będzie miało wpływ na zatrudniane konkretnych osób w przyszłości.



"Skład jurorów formatu 'The Voice...' jest stale modyfikowany. O tym, kto zasiądzie w fotelach trenerskich w kolejnych edycjach programu, Telewizja Polska poinformuje w odpowiednim czasie - taką odpowiedź otrzymał Plotek.pl, gdy zapytał wprost o przyszłość trenerów.



Według najnowszych doniesień Party.pl w "The Voice of Poland" na pewno nie zobaczymy Michała Szpaka. Czarne chmury wisiały również nad Edytą Górniak w związku z jej kontrowersyjnymi wypowiedziami na temat koronawirusa, pandemii i szczepień.

Antynaukowe twierdzenia ostatecznie miały jednak nie doprowadzić do zakończenia współpracy i Górniak zobaczymy w 12. edycji programu. Mają tam też pojawić się Tomson i Baron oraz Urszula Dudziak.

Kto zostanie następcą Szpaka? Na razie nie wiadomo. Wokalista trenerem był przez cztery edycje. W ósmym sezonie programu doprowadził do zwycięstwa Marty Gałuszewskiej.