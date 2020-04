The Rumjacks rozstali się z wokalistą. Miał problemy z prawem

Australijski zespół The Rumjacks poinformował, że z zespołu odszedł wokalista Frankie McLaughlin.

The Rumjacks rozstali się z wokalistą /Karol Makurat / Reporter

W oficjalnym oświadczeniu podali powody tej decyzji.

"Aby zapobiec potencjalnym konsekwencjom prawnym nie wdajemy się w szczegóły, ale nie wykorzystamy też 'różnic muzycznych' jako uzasadnienia naszej decyzji, wszyscy zasługujecie na coś lepszego. Sama decyzja została dokładnie rozważona przez wszystkich członków i kierownictwo zespołu i jest odzwierciedleniem naszej chęci dalszego pisania i występowania jako The Rumjacks" - czytamy na stronie zespołu.

W 2012 roku wokalista, Frankie McLaughlin usłyszał wyrok za trzy przestępstwa związane z przemocą domową (napaść powodująca faktyczne uszkodzenie ciała).

"Od 2013 wspieramy Franka, dając mu drugą szansę i możliwość pokazania, że jest kimś więcej, niż sumą własnych błędów. Nadal podtrzymujemy, że była to dobra decyzja i zaznaczamy, że nigdy nie tolerowaliśmy aktów przemocy. Wierzymy jednak, że powinno dawać się drugą szansę. Niestety, ale dobra wola i szacunek przekazane Frankowi do nas nie powróciły, a coraz bardziej oczywistym było, że nie zwrócił się po profesjonalną pomoc" - tłumaczą członkowie zespołu.



"Byliśmy świadkami systematycznego pogarszania się zachowania Franka, co wpływało na jego zdrowie i stosunek do pozostałych członków zespołu. Coraz częściej, jako grupa, musieliśmy walczyć z postępującą pogardą, groźbami i agresją ze strony Franka (...) dlatego nie możemy dłużej kontynuować współpracy z Frankiem" - dodali. Jednocześnie zapewnili, że zespół nie zawiesza działalności.

The Rumjacks to australijska grupa grająca mieszankę celtyckiej muzyki folkowej, ostrego punka i hard rocka. Kapela została założona w Sydney w 2008 roku. Rok później muzycy wydali dwie EP-ki: "Hung, Drawn & Portered" i "Sound as a Pound", z kolei debiutancki album, "Gangs of New Holland", ukazał się w 2010 roku.

Zespół zaistniał na światowym rynku muzycznym za sprawą sukcesu teledysku do utworu "Irish Pub Song" oraz dzięki trasom koncertowym - najpierw po rodzimej Australii, a potem po Europie.