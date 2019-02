"The Masked Singer": T-Pain wygrywa program. Kto jeszcze chował się pod maskami?

Raper T-Pain został zwycięzcą pierwszego sezonu "The Masked Singer". Gwiazdor pokonał w finale programu Gladys Knight i Donny Osmond.

Potwór, czyli T-Pain, wygrał "The Masked Singer" /FOX /Getty Images

"The Masked Singer" to nowy program telewizji Fox, który emitowany był przez dwa pierwsze miesiące 2019 roku. Osobliwy talent show bazuje na koreańskim formacie "King of Mask Singer".

"The Masked Singer": Uczestnicy programu 1 12 Uczestnicy programu "The Masked Singer" - potwór Autor zdjęcia: FOX Źródło: Getty Images 12

Reklama

Przez program przewinęło się 12 celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mieli pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawiała się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane były jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana była tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminowani byli po głosowaniu widowni).

Do finału dotarło troje uczestników. Wśród pożegnanej wcześniej dziewiątki znaleźli się m.in.: Margaret Cho, Tori Spelling, Ricki Lake, LaToya Jackson, Joey Fatone i Rumer Willis.

W finale zaprezentowali się uczestnicy przebrani za: pszczołę, potwora i pawia. Na początku poznaliśmy tożsamość pszczoły. Pod tym strojem ukrywała się Gladys Knight - legendarna piosenkarka, nazywana również cesarzową soulu, na swoim koncie ma siedem nagród Grammy i 22 nominacje, a magazyn "Rolling Stone" umieścił ją na 51. miejscu największych wokalistek i wokalistów w historii muzyki rozrywkowej.



Wideo You Won't Believe Who Is Under The Bee Mask! | Season 1 Ep. 10 | THE MASKED SINGER

Widzowie następnie poznali tożsamość celebryty przebranego za ptaka, którym był Donny Osmond - wokalista i aktor, który wraz ze swoją siostrą Marie Osmond, był nastoletnią gwiazdą w latach 70. (tworzyli duet Donny & Marie).



Wideo You Won't Believe Who Is Under The Peacock Mask! | Season 1 Ep. 10 | THE MASKED SINGER

Na samym końcu ujawniono tożsamość zwycięzcy programu, którym okazał się raper i jeden z artystów, który wypromował używanie auto-tune’a w muzyce rozrywkowej, czyli T-Pain. Raper na koncie ma dwie nagrody Grammy i 12 nominacji, a jego wielki hit "Low" nagrany z Flo Ridą pokrył się sześciokrotną platyną.



Jurorzy mieli spore problemy z odgadnięciem, kto ukrywał się w kostiumie, gdyż mało kto pamiętał, jak brzmi jego głos bez dodanych efektów. "Nigdy nie miałem okazji zaprezentować swojego naturalnego głosu" - stwierdził wprost.



Wideo The Winner Is Revealed | Season 1 Ep. 10 | THE MASKED SINGER

Przypomnijmy, że w jury pierwszego sezonu zasiadali wokalistka Nicole Scherzinger, aktor Ken Jeong ("Kac Vegas"), znany z przeboju "Blurred Lines" (posłuchaj!) wokalista Robin Thicke oraz modelka, celebrytka i króliczek "Playboya" Jenny McCarthy. Jurorem specjalnym w odcinku półfinałowym i finałowym był aktor i komik Kenan Thompson. Prowadzącym był natomiast Nick Cannon.

Pod koniec stycznia potwierdzono, że Fox zamówił drugi sezon produkcji. Pierwsza seria "The Masked Singer" była jednym z najchętniej oglądanych programów w amerykańskiej telewizji.

Wideo The Monster Performs "Stay With Me" | Season 1 Ep. 8 | THE MASKED SINGER

Wideo The Peacock Performs "Shake A Tail Feather" | Season 1 Ep. 9 | THE MASKED SINGER

Wideo The Bee Performs "I Can't Make You Love Me" | Season 1 Ep. 9 | THE MASKED SINGER