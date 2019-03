The English Beat: Ranking Roger nie żyje. Wokalista miał 56 lat

W wieku 56 lat zmarł Ranking Roger, wokalista ska punkowej grupy The English Beat. Na początku roku u muzyka zdiagnozowano raka płuc i guzy w mózgu.

"Walczył, walczył i walczył. Roger był wojownikiem. Niestety, zmarł kilka godzin temu w swoim domu otoczony przez rodzinę" - czytamy w oświadczeniu na facebookowym profilu The Beat.

Grupa powstała w 1978 r. w Birmingham. W Ameryce Północnej zespół znany był pod nazwą The English Beat, zaś w Australii jako The British Beat.

Wokalistą formacji był mający karaibskie korzenie Ranking Roger (naprawdę Roger Charley). Będąc nastolatkiem stał się fanem rodzącego się ruchu punkowego, a wkrótce dołączył do grupy The Beat, ówczesnych pionierów nurtu ska revival. Na początku lat 80. zespół wydał trzy płyty: "I Just Can't Stop It" (1980), "Wha'ppen?" (1981) i "Special Beat Service" (1982).

W 1981 r. Roger został zaproszony przez Joe Strummera i Micka Jonesa z The Clash do zaśpiewania w ich utworze "Rock the Casbah".

Po rozpadzie The Beat w 1983 r. wokalista został współzałożycielem General Public (razem z głównym wokalistą The Beat Dave'em Wakelingiem), w składzie którego znaleźli się także muzycy znani z m.in. Dexy's Midnight Runners i The Specials. Zespół doczekał się dwóch albumów "All the Rage" (1984) i "Hand to Mouth" (1986).

Ranking Roger miał na koncie współpracę z m.in. Stinigem, The Specials i Pato Bantonem.

W ostatnim czasie Ranking Roger realizował swoje solowe projekty, a także występował z The Beat (jako The Beat featuring Ranking Roger; Wakeling działał pod szyldem The English Beat starring Dave Wakeling).

W styczniu ukazał się album "Public Confidentional" The Beat. Wokalista zdążył jeszcze dokończyć prace nad autobiografią "I Just Can't Stop It", która ma się ukazać w połowie tego roku.