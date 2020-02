The Black Dahlia Murder: nowy album "Verminous" gotowy

Amerykańska grupa The Black Dahlia Murder zarejestrowała kolejną płytę.

The Black Dahlia Murder opublikowali pierwszy utwór z nowej płyty /materiał zewnętrzny

To już dziewiąty album w ich dorobku.



"Verminous", nowy longplay kwintetu z Detroit, trafi pod sklepowe strzechy 17 kwietnia, pod banderą Metal Blade Records.

Reklama

Materiał dostępny będzie w wersji CD oraz drogą elektroniczną.

Deathmetalowcy z Michigan opublikowali właśnie pierwszy singel do tytułowej kompozycji z albumu "Verminous".

Możecie go sprawdzić poniżej:

Wideo Verminous

Na płycie "Verminous" usłyszymy 10 utworów. Oto ich lista:

1. "Verminous"

2. "Godlessly"

3. "Removal Of The Oaken Stake"

4. "Child Of Night"

5. "Sunless Empire"

6. "The Leather Apron's Scorn"

7. "How Very Dead"

8. "The Wereworm's Feast"

9. "A Womb In Th Dark Chrysalis"

10. "Dawn Of Rats"