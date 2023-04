The Arcane Order: Album "Distortions From Cosmogony" w szczegółach

Album "Distortions From Cosmogony" nagrano, zmiksowano i poddano masteringowi w studiu Hansen pod okiem uznanego rodzimego producenta Jacoba Hansena. Okładkę czwartego longplaya Duńczyków zaprojektowało brazylijskie Ars Moriendee.

Nowa płyta The Arcane Order, którzy wcześniej związani byli z Metal Blade Records i Massacre Records, trafi tym razem na rynek z nalepką szwedzkiej Black Lion Records. Materiał dostępny będzie w edycji CD (digipack), cyfrowo oraz jako dwupłytowy album winylowy. Premierę zaplanowano na 9 czerwca.

Dodajmy, że w szeregach The Arcane Order odnajdujemy muzyków kojarzonych także z formacjami Møl, Soilwork czy HateSphere.

Do wydanego pod koniec marca singla "Cry Of Olympus" The Arcane Order powstał teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Cry of Olympus

Na płycie "Distortions From Cosmogony" usłyszymy 10 utworów. Oto ich tytuły:

1. "Intro"

2. "Cry Of Olympus"

3. "Starvations For Elysium"

4. "A Blinding Trust In Chosen Kings"

5. "Favors For Significance"

6. "Empedocles' Dream"

7. "The First Deceiver"

8. "Ideals Of Wretched Kingdoms"

9. "Children Of Erebos"

10. "Wings Of Duality".