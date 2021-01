The Animals: Hilton Valentine nie żyje

W wieku 77 lat zmarł Hilton Valentine, gitarzysta i współzałożyciel brytyjskiej grupy The Animals, która spopularyzowała przebój "The House Of The Rising Sun".

The Animals w 1964 r. Hilton Valentine pierwszy z prawej /Evening Standard /Getty Images

Informację o śmierci Hiltona Valentine'a potwierdziła wytwórnia Abkco.

Reklama

"Razem z całym muzycznym światem opłakujemy odejście Hiltona Valentine'a, współzałożyciela The Animals" - czytamy.

"Był gitarowym pionierem mającym wpływ na brzmienie rock and rolla przez dekady" - podkreślają.

Przyczyna śmierci muzyka nie została ujawniona.

Valentine był odpowiedzialny za gitarowy riff największego przeboju The Animals - "The House Of The Rising Sun".

Gitarzysta odszedł z brytyjskiego zespołu w 1966 r. Kontynuował karierę jako solowy twórca, początkowo w USA, później z powrotem w ojczyźnie.

Kilkakrotnie brał udział w reaktywacjach The Animals. Razem z tą grupą w 1994 r. został wprowadzony do Rockandrollowego Salonu Sław.