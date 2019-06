Taylor Swift godzi się z Katy Perry w nowym klipie. Zobacz "You Need To Calm Down"

Do sieci trafił nowy teledysk Taylor Swift do singla "You Need To Calm Down", w którym pojawiła się plejada gwiazd z Katy Perry na czele. Klip jest poparciem dla środowiska LGBTQ.

Taylor Swift pokazała nowy klip / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

"You Need To Calm Down" to drugi teledysk Taylor Swift promujący jej siódmy album studyjny "Lover". Jego premiera zaplanowana została na 23 sierpnia.

W numerze Taylor Swift apeluje do swoich krytyków oraz przeciwników środowiska LGBTQ o wstrzymanie się od agresywnego zachowania.

17 czerwca do sieci trafił klip do singla, którego twórcami była sama Swift oraz Drew Kirsch.

W teledysku przewija się plejada gwiazd: Ellen DeGeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, prowadzący program "Porady różowej Brygady (Antoni Porowski, Karamo Brown, Jonathan Van Ness, Tan France oraz Bobby Berk), Billy Porter, Ciara, RuPaul, Jesse Tyler Ferguson, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Adam Rippon i Hannah Hart.



Clip Taylor Swift You Need To Calm Down

Ponadto w teledysku pojawiła się - co można uznać za sporą niespodziankę - Katy Perry. Obie wokalistki niedawno ostatecznie zakopały topór wojenny, co tylko potwierdzono w klipie. W nagraniu widzimy również gwiazdę w niebieskich włosach.



Na końcu klipu pojawia się informacja o specjalnej petycji, z którą wystartowała Swift, a w której namawia amerykański Senat do przyjęcia Equailty Act. Na stronie podpisało się już ponad 200 tys. osób. Petycję można podpisać TUTAJ .

Album "Lover" składać będzie się z 18 piosenek i ukaże się w czterech wersjach. "Płyta utrzymana jest w romantycznym klimacie - jednak nie jest to prosty temat. Nie wszystkie piosenki muszą być wesołe. Można znaleźć odrobinę romantyzmu w samotności i smutku lub walczeniu z przeciwnościami losu" - tłumaczyła.