Raper, który dołączył do ISIS był uznawany za zabójcę pod pseudonimem "Jihadi John". Nie doczekał jednak wyroku sądu w sprawie wspierania terroryzmu, bo niespodziewanie w więziennej celi znaleziono jego ciało.

32-latek niegdyś był brytyjskim studentem. Abdel-Majed Abdel Barry na początku miesiąca stanął przed sądem w Madrycie. Oskarżono go o kierowanie komórką dżihadystyczną, którą miał utworzyć po opuszczeniu Syrii.

Abdel Barry został aresztowany wraz z dwoma mężczyznami w kwietniu 2020 roku. Było to tydzień po tym, jak zostali przemyceni z Egiptu do południowej Hiszpanii. Barry pochodził właśnie z kraju Afryki, ale dorastał w Londynie, którego obywatelstwo posiadał. Utracił je jednak po rzekomym dołączeniu do ISIS.

Reklama

W przypadku skazania groziłoby mu 9 lat więzienia. Jego proces zakończył się zaledwie 2 tygodnie temu.

Niebezpieczny terrorysta nie żyje. Został znaleziony w celi

Wcześniej oskarżony zaprzeczał wszelkim zarzutom tłumacząc, że nigdy nie był w syryjskim mieście Raqqa, zmieniając następnie zeznania, że odwiedził je "z powodów humanitarnych". Również tłumaczył się ze zdjęcia z odciętą głową z 2014 roku, które zamieścił w mediach społecznościowych z dopiskiem: "Chillując z ziomkiem albo tym, co z niego zostało".

Prokuratorzy twierdzili, że mężczyzna płacił bitcoinami za skradzione karty bankowe kupione nielegalnie w Dark Web. Głównie poszukiwano go właśnie za oszustwa. Służby rozpoczęły już wewnętrzne śledztwo, by dowiedzieć się co stało się w celi. Rodzina mężczyzny ma także prawo dokonania własnej, niezależnej sekcji zwłok.

Brytyjczyk parokrotnie był zatrzymywany przez policję - za każdym razem podając się za kogoś innego. Zatrzymano go z powodu oskarżeń z 2015 roku, gdy podejrzewano, że jest poszukiwanym "Jihadi Johnem", który na nagraniu ścinał głowy zakładnikom. Sądzono także, że jest jednym z członków "The Beatles" - czterech terrorystów ISIS mówiących z brytyjskim akcentem, którzy zabijali zagranicznych zakładników.

Abdel Bary w Londynie zjawił się jako sześciolatek. Przyjechał z rodziną po tym, ja jego ojciec został zwolniony z więzienia. Mężczyzna był podejrzany o przygotowywanie i udział zamachów bombowych Al-Kaidy w Kenii i Tanzanii w 1998 roku. W 2012 ekstradowano go do USA.

Abdel Bary zanim zradykalizował się w 2013 roku był raperem, którego utworu puszczano w Radio 1 BBC.