T.Love przerobiony. Płyta "T.Cover" w listopadzie

16 listopada do sklepów trafi składankowa płyta "T.Cover" będąca podsumowaniem akcji, w której polscy wykonawcy mierzyli się z twórczością grupy T.Love.

Z okazji okrągłego jubileuszu 35-lecia T.Love w 2017 r. rozpoczęła się akcja T.Cover, która miała na celu pokazać, że zespół odcisnął piętno na muzyce w Polsce.

Pierwotnie planowano, że w 2017 r. zaprezentowanych zostanie 12 artystów na 12 miesięcy jubileuszowego roku. Później akcja została przedłużona.



Na płytę ostatecznie trafiło 19 nagrań, w tym dedykowany pamięci zmarłego w tym roku Roberta Brylewskiego bonus track "Armagedon 2014" w wykonaniu Muńka Staszczyka i grupy Kryzys.

Do zamówionej w przedsprzedaży płyty dodatkowo dokładana jest kolekcjonerska kaseta magnetofonowa z utworami nagranymi w ramach akcji T.Cover.

Oto szczegóły płyty "T.Cover":

1. Miuosh - "To wychowanie"

2. Organek - "Autobusy i tramwaje"

3. Łąki Łan - "I love you"

4. Tekno - "Potrzebuję wczoraj"

5. Nosowska - "King"

6. Acid Drinkers - "Nie, nie, nie" (Live)

7. Sokół - "Warszawa"

8. Karaś/Rogucki - "1996"

9. Mietall Waluś - "Gnijący świat"

10. Bednarek & 5 Element - "Stokrotka"

11. Xxanaxx - "Nie, nie, nie"

12. Jordan Reyne - "Gnijący świat"

13. Sidney Polak - "Ajrisz"

14. Pola Rise - "Jazda"

15. Natalia Nykiel - "Jak żądło"

16. Łąki Łan - "I love you" (country)

17. Snowman - "Jest super"

18. Bovska - "Lucy Phere"

19. Kryzys & Muniek - "Armagedon 2014" (pamięci Roberta Afy Brylewskiego) (bonus track).