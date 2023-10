Piosenka powstała przy współpracy z labelem muzycznym Kids & Teens Records. Kompozytorem piosenki jest Szymon Folwarczny. Słowa napisał Sebastian Płatek, który jest również autorem okładki singla. Gościnnie na gitarach zagrał Robert Zając - muzyk współpracujący m.in. z Miuoshem czy grupą Hengelo.

"'Magia Chwil' to utwór zmuszający do refleksji nad upływającym czasem. Chwile, każdy z nas rozumie inaczej. Raz jest to mrugnięcie okiem, a innym razem coś, co trwa przez jakiś czas. Do jednych chwil chętnie wracamy wspomnieniami, a do innych niekoniecznie. Szczególnie te chwile, które były dla nas przyjemne i miłe chcielibyśmy zatrzymać na dłużej" - czytamy w zapowiedzi singla.

"Pewnego dnia jadąc z mamą samochodem, usłyszałem w radiu piosenkę zespołu Dżem 'Naiwne pytania' z tym znanym refrenem 'W życiu piękne są tylko chwile...' i bardzo mi się spodobała. Po powrocie do domu, odszukałem utwór w serwisie. Po jednej z rozmów z panem Sebastianem, który jest autorem tekstów moich dotychczasowych piosenek 'Przyjaźni Moc' oraz 'Twój Rytm', wspomniałem właśnie o piosence zespołu Dżem. Rozmawialiśmy o chwilach, które były dla mnie ważne i wyjątkowe. I właśnie ta rozmowa stała się inspiracją do powstania mojej nowej piosenki 'Magia Chwil'" - wspomina Szymon.

"Chwile to nie tylko wspomnienia, ale także to, co nas czeka w przyszłości. Warto więc gonić za marzeniami, by takich magicznych chwil było jak najwięcej. Każdy z nas ma swoje ulubione chwile, do których lubi wracać wspomnieniami. Dla mnie to z pewnością były chwile w programie 'The Voice Kids', nagrania moich piosenek, występy w telewizji, w teatrze czy też moje koncerty i spotkania z publicznością. Właśnie te wszystkie chwile, stale mnie inspirują i motywują mnie do dalszej pracy" - dodaje.

Clip Szymon Tokarski Magia Chwil

Szymon Tokarski - kim jest?

Szymon debiutował w sierpniu 2022 roku piosenką "Przyjaźni moc". Utwór zagościł na playlistach kilku rozgłośni radiowych. Piosenka przez 10 tygodni zajmowała pierwsze miejsce na Liście Przebojów Polskiego Radia Dzieciom oraz zdobyła pozycję lidera na Top Liście Przebojów Polskiego Radia Dzieciom, czyli zestawieniu najpopularniejszych piosenek emitowanych na antenie stacji w okresie od 1 kwietnia 2021 do 1 kwietnia 2022 roku.

Drugi singel Szymka zatytułowany "Twój Rytm" ukazał się w marcu 2022 roku. Piosenka powtórzyła sukces poprzedniego singla, również przez 10 tygodni zajmując miejsce pierwsze na Liście Przebojów Polskiego Radia Dzieciom. "Twój Rytm" zajął też drugie miejsce na Top Liście Przebojów Polskiego Radia Dzieciom w 2023 roku.