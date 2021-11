W ciągu ostatnich miesięcy Sylwia Nowak przedstawiła swoim fanom kilka singli, m.in.: "Me gusta", "Bawię się świetnie", "Wolna jak" i "Tańcz ze mną". Utwory przypadły słuchaczom do gustu, a ona sama zyskała motywację do tego, by tworzyć jeszcze więcej. Choć zagrała już w kilku filmach i serialach, to jak zapewnia, muzyka jest tym, co kocha najbardziej.

"Chcę iść w dwie strony, a tak dokładniej chcę, żeby moja zawodowa droga łączyła właśnie aktorstwo z muzyką. Bardzo bym pragnęła jednak, żeby muzyka była numerem jeden, głównie dlatego, żebym była kojarzona. I na to pracuję. Zostało już opublikowanych siedem moich utworów, kolejne wkrótce, płyta mam nadzieję lada miesiąc. Natomiast aktorstwo też mnie bardzo pasjonuje i daje mi ogromną satysfakcję" - mówi agencji Newseria Lifestyle Sylwia Nowak.

Wokalistka ma na swoim koncie udział w takich filmach i serialach jak: "Pętla", "Bad Boy", "Ślad", "Święty" i "Barwy szczęścia". Niedawno dołączyła też do obsady hitu Polsatu "Pierwsza miłość". Jak przyznaje, każda rola jest inna, wymaga innego przygotowania i nakładu pracy.

"Uwielbiam pracę na planie, uwielbiam zmienianie się w inne postaci i psychologiczne przygotowywanie do tego, co ta postać przeżywa, co sobie myśli, czerpanie też ze swoich doświadczeń, wkładanie trochę swoich emocji w te postaci" - mówi Sylwia Nowak.

Piosenkarka podkreśla, że nie lubi siedzieć bezczynnie w domu i czekać, aż ktoś zadzwoni do niej z propozycją pracy. Sama stara się o role i udział w ciekawych projektach.

"Biorę udział w castingach do innych seriali czy też filmów, więc mam nadzieję, że niedługo będę mogła zdradzić, w co dokładnie wkrótce się zaangażuję" - mówi.

Sylwia Nowak w serialu "Pierwsza miłość"

Sylwia Nowak w serialu "Pierwsza miłość" wciela się w rolę Kasi. To ambitna i pewna siebie studentka architektury. Nieoczekiwanie spotyka na swojej drodze Michała Domańskiego (Wojciech Błach), który oferuje jej pomoc w napisaniu pracy zaliczeniowej. Wspólny wieczór kończy się dla nich w zaskakujący, wręcz dramatyczny sposób. Kasia stanie przed moralnym dylematem po otrzymaniu trudnej do odrzucenia propozycji, którą złoży jej Grażyna Weksler (Grażyna Wolszczak). Czy przebojowa studentka zgodzi się złamać prawo?

