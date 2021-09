Suffocation szykują album koncertowy. Kiedy premiera "Live In North America"?

"Live In North America" będzie zarazem ostatnim materiałem nowojorczyków, na którym usłyszymy Franka Mullena, współzałożyciela i długoletniego wokalistę Suffocation, który odszedł z zespołu trzy lata temu, nagrań dokonano bowiem na ostatniej amerykańskiej trasie podopiecznych Nuclear Blast Records z jego udziałem w roku 2018.

"Nie ma chyba lepszego sposobu, by pożegnać Franka, wspaniałego wokalistę, źródło inspiracji i przyjaciela, oraz podziękować mu za jego wkład w zespół, a zarazem podzielić się tym pożegnaniem z fanami, którzy są z nam od dziesięcioleci" - powiedział Terrance Hobbs, gitarzysta Suffocation.

Przypomnijmy, że cieszący się zasłużoną emeryturą, 51-letni Frank Mullen rozpoczynał swą karierę w świecie ekstremalnego metalu pod koniec lat 80., a jego pionierski ryk w niskich rejestrach - znany w branżowej nomenklaturze jako "death growls" - pozostaje do dziś wzorem do naśladowania dla kolejnych pokoleń deathmetalowych wokalistów.

Miks i mastering "Live In North America" wykonał kanadyjski producent i gitarzysta Cryptopsy Christian Donaldson. Autorem okładki jest amerykański artysta Jon Zig.

Dodajmy, że mimo rozstania się z Mullenem, Suffocation to wciąż aktywnie działająca formacja, w której - od 2019 roku - przy mikrofonie stoi kalifornijski wokalista Ricky Myers, na co dzień także perkusista m.in. Disgorge.

Nowy koncertowy longplay grupy z nowojorskiej Long Island ujrzy światło dzienne 12 listopada (CD, cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy, na kasecie).

Z koncertową wersją utworu "Funeral Inception" z płyty "Live In North America" Suffocation możecie się zapoznać poniżej:

Wideo SUFFOCATION - Funeral Inception (OFFICIAL LIVE TRACK)

Oto lista utworów albumu "Live In North America":

1. "Thrones Of Blood"

2. "Effigy Of The Forgotten"

3. "Funeral Inception"

4. "Pierced From Within"

5. "Surgery Of Impalement"

6. "Dismal Dream"

7. "Jesus Wept"

8. "As Grace Descends"

9. "Liege Of Inveracity"

10. "Breeding The Spawn"

11. "Catatonia"

12. "Souls To Deny"

13. "Infecting The Crypts".