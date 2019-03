Sting i nowa płyta "My Songs". Życie zawarte w odświeżonych piosenkach

24 maja do sprzedaży trafi płyta "My Songs" zawierająca największe przeboje z dorobku Stinga w nowych wersjach.

Sting na okładce płyty "My Songs" /

"'My Songs' to moje życie opowiedziane piosenkami. Niektóre z nich zostały zrekonstruowane, niektóre odnowione, niektóre zmienione, ale wszystkie brzmią współcześnie" - komentuje Sting.



Reklama

Utwory zawarte na płycie zostały dostosowane do 2019 r., ale nie tracą ducha oryginału.

Do albumu dołączono osobiste notatki napisane przez samego artystę, w których muzyk zdradza historie związane z powstaniem konkretnych piosenek, jak również opisuje okoliczności nagrywania.

Za produkcję "My Songs" odpowiadają Martin Kierszenbaum (Sting, Lady Gaga, Robyn), Dave Audé (Bruno Mars, Selena Gomez) oraz Jerry Fuentes (The Last Bandoleros). Miksami zajął się Robert Orton (Lana Del Rey, Mumford & Sons), a inżynierią Tony Lake (Sting, Shaggy).

Sting i Shaggy - Łódź, 17 listopada 2018 r. 1 13 Zobacz zdjęcia z koncertu Stinga i Shaggy'ego z koncertu w Atlas Arenie w Łodzi. Muzycy promują wspólną płytę "44/876" Autor zdjęcia: Źródło: fot. Bartosz Nowicki 13

"My Songs" ukaże się na CD i winylu. Na wersji deluxe dodatkowo pojawią się koncertowe wersje "Synchronicity II", "Next To You", "Spirits In the Material World" oraz "Fragile".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sting i Shaggy o zainspirowaniu się muzyką reggae TV Interia

Sting dotychczas sprzedał ponad 100 mln płyt na całym świecie (solo i z zespołem The Police), zdobył najbardziej prestiżowe muzyczne wyróżnienia. Latem 2018 r. wydał wspólny album z Shaggym "44/876", który w Polsce ma już status złotej płyty.

Premierze "My Songs" towarzyszy trasa koncertowa - na liście dotychczas ogłoszonych koncertów na razie nie ma Polski.



Oto szczegóły płyty "My Songs":

"Brand New Day"

"Desert Rose"

"If You Love Somebody Set Them Free"

"Every Breath You Take"

"Demolition Man"

"Can't Stand Losing You"

"Fields of Gold"

"So Lonely"

"Shape of My Heart"

"Message in a Bottle"

"Fragile"

"Walking on the Moon"

"Englishman in New York"

"If I Ever Lose My Faith in You"

"Roxanne" (Live).

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sting i Shaggy o pomyśle nagrania wspólnej płyty TV Interia