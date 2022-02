Static Abyss zadebiutuje płytą "Labyrinth Of Veins"

Wyjaśnijmy od razu, że doom / deathmetalowy duet Static Abyss powstał z inicjatywy postaci doskonale znanych na amerykańskiej scenie metalowej, czyli grającego na perkusji wokalisty Chrisa Reiferta, członka legendarnego Autopsy i byłego bębniarza m.in. Death, oraz obsługującego bas i gitarę Grega Wilkinsona z Deathgrave, który od zeszłego roku pełni również funkcję basisty Autopsy.

"Labyrinth Of Veins", pierwsza płyta Static Abyss, powstała w Great American Music Hall i należącym Wilkinsona studiu Earhammer. Greg wykonał również miks i mastering. Okładka jest działem chorwackiego All Things Rotten. "Tematyka albumu zgłębia egzystencjalne przejawy obłędu" - lapidarnie wyjaśnił Chris Reifert.

Debiutancki longplay Static Abyss wyda kultowa brytyjska Peaceville Records, w katalogu której figuruje także Autopsy. Premierę zaplanowano na 22 kwietnia (CD, na winylu, cyfrowo).

Premierowego utworu "Jawbone Ritual" Static Abyss możecie posłuchać poniżej:

Wideo Static Abyss - Jawbone Ritual Lyric video (taken from Labyrinth Of Veins)

Oto lista kompozycji albumu "Labyrinth Of Veins":

1. "Feasting On Eyes"

2. "Nothing Left To Rot"

3. "You Are What You Kill"

4. "Mandatory Cannibalism"

5. "Labyrinth Of Veins"

6. "Jawbone Ritual"

7. "Contort Until Death"

8. "Tectonic Graveyard"

9. "Morgue Rat Fever"

10. "Clawing To The Top Of The Dead".