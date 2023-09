Tatiana Okupnik przyszła na świat 2 września 1978 roku w Łodzi. Wokalistka ukończyła romanistykę na Uniwersytecie Łódzkim.

Będąc jeszcze w liceum, nagrała na urodziny mamy utwór, który był połączeniem muzyki Erica Claptona do filmu "Rush" i wiersza Juliana Tuwima. Właściciel studia, w którym Okupnik przygotowała swe nagranie, powiadomił jej rodziców, że córka ma spory talent i powinna coś w tym kierunku robić. W tym czasie śpiewała już w licealnej grupie Carpe Dream, a gdy rozpoczęła studia, dołączyła do łódzkiego kabaretu Chichot 2.



To właśnie dzięki tym występom Okupnik odkrył Paweł Rurak-Sokal i zaproponował jej współpracę. Jak się wkrótce miało okazać, duet wraz z towarzyszącymi im muzykami stworzyli jeden z najpopularniejszych popowych składów w Polsce w tamtym czasie.



Okupnik dołączyła do projektu Ruraka-Sokala - Blue Cafe - i działała w nim w latach 1998 - 2005. Z zespołem nagrała dwa albumy - "Fanaberia" (2002 r.) i "Demi-sec" (2003 r.) - które cieszyły się sporą popularnością. "Fanaberia" pokrył się platyną, a "Demi-sec" uzyskał status złotej płyty.

Wraz z zespołem Okupnik wylansowała takie przeboje jak: "Łap mnie bejbe", "Kochamy siebie", "You May Be In Love" i "Do nieba, do piekła".

Eurowizyjna klapa i pożegnanie z Blue Cafe

U szczytu popularności Okupnik i Blue Cafe - w 2004 roku - wokalistka wraz z zespołem wystąpiła na Eurowizji w Stambule z piosenką "Love Song". Formacja zajęła odległe 17. miejsce, zdobywając 27 punktów. Media w Polsce nie zostawiły suchej nitki na grupie za ich występ, a jego członkowie tłumaczyli niskie miejsce zmęczeniem i "zbyt ambitnym repertuarem".

Występ Blue Cafe zapadł w Europie tak mocno w pamięć, że organizatorzy poszczególnych konkursów Eurowizji, co jakiś czas przypominają występ Polaków na równi ze słynnym ubijaniem masła Donatana i Cleo. "Gdy nastało nowe milenium, ciuchy poszły w odstawkę i wielu wróciło do korzeni, zostając w samej bieliźnie" - w tak ironiczny sposób na temat występu formacji wypowiadano się podczas konkursu Eurowizji w Portugalii w 2018 roku.

W 2005 roku Okupnik pożegnała się z zespołem, a jej miejsce zajęła Dominika Gawęda. Kulisy jej odejścia z formacji do dziś budzą mnóstwo kontrowersji. Jednym z powodów, dla których wokalistka miała pożegnać się ze składem, był sposób zarządzania zespołem przez Rurak-Sokala.

"To było 7 lat. Bywało różnie. Zdecydowanie sinusoida. My z Pawłem bardzo przeciągaliśmy linę. W wielu rzeczach się nie zgadzaliśmy. One dotyczyły głównie tego, jak zespół jest postrzegany, w jakim kierunku muzycznym idziemy. Ja uważałam, że nie idziemy w dobrym kierunku. Wychodząc na scenę nie czułam, że mogę się pod tym podpisać. Nie ma szansy na rozwój, kiedy czujesz, że coś toksycznego dzieje się za kulisami" - mówiła Okupnik Magdzie Mołek wiele lat później.

Po odejściu z Blue Cafe wokalistka skupiła się na działalności solowej. Wydała trzy płyty - "On My Own" (2007 rok), "Spider Web" (2011 rok) i "Blizna" (2014 rok).

Ponadto Okupnik była prowadzącą programu "Gwiazdy tańczą na lodzie", jurorką w "X Factorze" oraz uczestniczką polsatowskiego "Tańca z gwiazdami", gdzie zajęła drugie miejsce.

Zniknięcie z mediów i życie prywatne na pierwszym miejscu

W 2013 roku Okupnik wyszła za Michała Micielskiego, menedżera Marcina Gortata. Małżeństwo ma dwuletnią córeczkę Matyldę oraz synka Tymona (urodził się w kwietniu tego roku). Wokalistka przyznała, że ceni sobie życie prywatne i nie ma zamiaru chwalić się nim w mediach.

"Nie będę udzielała wywiadów razem z mężem, nie będę publikowała zdjęć na łamach prasy. Mówię o takich sesjach, bo oczywiście, jeżeli ktoś nam pstryknie, to nie będę się chowała, bo nie wstydzę się tego mężczyzny. W końcu z jakichś powodów z nim jestem, ale tutaj się nic nie zmieniło. Bo życie prywatne cały czas będę chroniła" - mówiła agencji Newseria Lifestyle.

Niedługo później Okupnik niemal całkowicie zniknęła z mediów. Piosenkarka poświęciła się życiu prywatnemu.

- Przez te parę lat wydarzyło się dużo rzeczy w życiu prywatnym. Zmieniamy się. To, co dzieje się dookoła nas, ma na nas wpływ. W moim przypadku to było stanie się mamą. Cały czas poznaję siebie w tej roli - mówiła Interii.



Choroba Tatiany Okupnik. Wyznała, że ma cierpi na nieuleczalną chorobę

W 2021 roku Okupnik ujawniła, że cierpi na nieuleczalny syndrom Ethlersa-Danlosa (EDS). Choroba charakteryzuje się nadmierną elastycznością stawów i skóry, co doprowadza do licznych zapaleń oraz zwiększa łamliwość kości. Wspomnianą chorobę o podłożu genetycznym zdiagnozowano m.in. u Sii.

"W dzieciństwie to nie było takie dziwne, bo dzieciaki są giętkie i gibkie. Trafiłam do szkoły baletowej i nie miałam problemu ze szpagatami, innymi rzeczami. Natomiast dość szybko się męczyłam. Pamiętam, że jak miałam 10 lat, wracałam do domu powłócząc nogami, bo bolały i nie miałam siły. To było nietypowe" - mówiła w "Dzień Dobry TVN".



"Jak byłam mała i ktoś dzwonił, to się pytał: 'kto jest w szpitalu - Krzysiek czy Tańka?'. My z tatą spotykaliśmy się na korytarzu ja z nogą w gipsie, tata - ręką. Założyłam sobie, że po prostu mam słabsze kości" - ujawniła. "Nie wiedziałam na przykład, że mam pękniętą kość łonową, udową, ale czułam. Natomiast to nie wychodzi na rentgenie, bo to pęknięcia powierzchniowe, w moim przypadku, ale boli jak cholera" - dodała. Dolegliwości miały nasilić się przy okazji pierwszego porodu. "Kości zaczęły pękać na potęgę".



Wznowienie kariery

Okupnik wkrótce wróciła też do mediów. W 2022 roku była gościnną jurorką w programie "Mask Singer" w TVN-ie, następnie zaprezentowała też nową muzykę. Światło dzienne ujrzały single - "Mama idzie w długą" oraz "Puzzle". Ten drugi sama artystka nazwał najbardziej osobistą piosenką w swojej karierze.

"Te puzzle są na całe życie. To całe moje życie. Nie wszystko zależy ode mnie. To co zależy łapię mocno i bez strachu w obie ręce. Te moje puzzle mogę układać tylko wtedy kiedy jestem szczera z samą sobą. Kiedy jest prawda. Kiedy widzę się ze wszystkimi moimi siłami i słabościami" - objaśniała.