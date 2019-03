Stan Borys po udarze. Specjalna nagroda finansowa od ministra kultury

"Super Express" podaje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało specjalną nagrodę, która finansowo wspiera Stana Borysa. 77-letni wokalista na początku lutego przeszedł udar niedokrwienny.

Przypomnijmy, że Stan Borys trafił do szpitala na początku lutego. Muzyk przez wiele godzin przebywał na OIOM-ie.

Lekarze zdiagnozowali, że 77-letni wokalista przeszedł udar niedokrwienny.

Od tego czasu trwa walka o powrót do zdrowia Borysa. W związku z jego stanem odwołano wszystkie najbliższe plany koncertowe. W mediach pojawiły się też informacje, że przez to wokalista może popaść w kłopoty finansowe.

"Super Express" informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało Borysowi specjalną nagrodę. Dodatkowo szef resortu stara się o przyznanie artyście specjalnej emerytury.

"Jest to dla mnie wielki zaszczyt i i bardzo doceniam pana wsparcie, szczególnie w chwilach ciężkiej choroby, jaka mnie niespodziewanie dotknęła. Okres mojego leczenia po udarze niedokrwiennym będzie wymagał długiej rehabilitacji. Niestety, będę wyłączony z pracy artystycznej na co najmniej sześć miesięcy lub więcej" - wyjaśnił Stan Borys w liście skierowanym do ministerstwa.

25 kwietnia w Warszawie ma się odbyć specjalny koncert na rzecz Stana Borysa. W organizację zaangażowała się m.in. Anna Popek.

Początki muzyczne Stana Borysa to grupa Blackout (1965-67), w której towarzyszył m.in. Tadeuszowi Nalepie i Mirze Kubasińskiej. Kolejne lata (1968-70) spędził w zespole Bizony (sprawdź utwór "Nie spada z nieba los"!), by później rozpocząć karierę solową (posłuchaj piosenki "Mój przyjaciel deszcz"!).



W połowie lat 70. wyjechał na stałe do Ameryki Północnej, mieszkał w m.in. Chicago i Las Vegas (USA) oraz Toronto (Kanada). Obecnie dzieli swój czas pomiędzy Polskę a USA.



