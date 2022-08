Snoop Dogg - wielokrotnie aresztowany za posiadanie i zażywanie narkotyków, posiadanie broni i pozywany za napaści seksualne może nie jest najlepszym przykładem dla młodych ludzi. Jednak talentu muzycznego odmówić mu nie można. No i w tym przypadku ma dobre intencje, jak się wydaje. Właśnie ogłosił, że nawiązał współpracę z Claude'em Brooksem - nominowanym do nagrody Emmy producentem i twórcą serii dla dzieci "Hip Hop Harry".

