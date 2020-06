Sławomir i teledysk "Weselny Pyton": Krzysztof Ibisz odbił mu żonę Kajrę!

Prawie 200 tysięcy odsłon ma już opublikowany w sobotni wieczór (20 czerwca) teledysk "Weselny Pyton" Sławomira. W klipie z jego żoną Kajrą na ślubnym kobiercu stanął prezenter Polsatu Krzysztof Ibisz.

Krzysztof Ibisz, Kajra i Sławomir wystąpili w głównych rolach w teledysku "Weselny Pyton" /Tomasz Urbanek /East News

"Cześć tu Sławomir. Miałem taki sen..." - czytamy w opisie teledysku "Weselny Pyton".

Klip autora przeboju "Miłość w Zakopanem" (ponad 220 mln odsłon, najpopularniejszy polski teledysk na YouTube - zobacz! ) rozpoczyna się przygotowaniami do ślubu żony wokalisty - Magdaleny Kajry Kajrowicz i Krzysztofa Ibisza. To prezenter Polsatu jest tu głównym bohaterem; warto zwrócić uwagę na taneczne ruchy współprowadzącego show "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami".



"Teledysk nieźle narozrabia. Poświęcamy teraz dużo czasu na pracę nad nową płytą, więc jesienią, myślę, że w październiku, wydamy nowy krążek, który będzie zaskoczeniem dla wszystkich" - mówiła w "Fakcie" Kajra.

Jeszcze przed premierą teledysku na profilach Kajry i Ibisza w mediach społecznościowych pojawiły się zaskakujące filmiki, które sugerowały, że para wzięła ślub.

"Cześć, kochani. Mówiłem, że nigdy nie zrobię tego po raz trzeci, ale jednak... wszystko zależy od kobiety. Jak jest miłość, to jest szczęście i chęć na stabilizację. Ściskamy Was bardzo gorąco i również Wam życzymy szczęścia" - mówił prezenter Polsatu, który wcześniej był żonaty z dziennikarką Anną Ibisz (z domu Zejdler) oraz aktorką i prezenterką Anną Nowak-Ibisz.

W teledysku "Weselny Pyton" zagrali także znani youtuberzy (m.in. CyberMarian, Letni, Disco Marek), aktorzy Adam Fidusiewicz i Aldona Jankowska, tancerze Next Dance pod kierownictwem Tomasza Barańskiego oraz przyjaciele Sławomira i Kajry.

Jak już informowaliśmy, na potrzeby teledysku "Weselny Pyton" Sławomir zgolił brodę, którą zapuścił podczas pandemii koronawirusa. Nowy wizerunek był sporym zaskoczeniem dla internautów, którzy byli przyzwyczajeni do charakterystycznego wąsa gwiazdy rock polo.

"W związku z tym, że od 6 czerwca możemy znów bawić się na weselach, Sławomir postanowił dać rodakom z tej okazji nową piosenkę do zabawy na przyjęciach weselnych" - tak zapowiadano premierę teledysku "Weselny Pyton".

"Wrócimy na scenę, jak tylko skończą się obostrzenia dotyczące imprez masowych. Jesteśmy bardzo stęsknieni za fanami i za koncertami, więc nie możemy się doczekać, aż wszystko wróci do normy. Pandemia nie wpłynęła na nas negatywnie, wręcz przeciwnie. To był czas, kiedy mogliśmy na chwilę się zatrzymać. Przez ostatnie cztery lata graliśmy tak dużo koncertów, że nie byliśmy w stanie nawet wejść do studia nagraniowego. Dlatego okres izolacji wykorzystaliśmy, by popracować nad nowym materiałem i na tym się w tej chwili skupiamy. Więc to nie był dla nas moment kiedy odpoczywaliśmy, tylko nadrabialiśmy to, co mieliśmy do zrobienia. Będzie dużo nowości, myślę, że fani się ucieszą" - opowiada Kajra w "Fakcie".

Wspomniana Magdalena Kajra Kajrowicz towarzyszy Sławomirowi na każdym koncercie - jest częścią zespołu Trzymamy się Zapały. Była też z nim współprowadzącą programu "Big Music Quiz" w TVP.

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - komplementował niedawno swoją żonę Sławomir ( sprawdź! ).

W sierpniu 2019 r. para świętowała ósmą rocznicę ślubu.

Kajra błysnęła też w opublikowanym 28 grudnia 2019 r. teledysku do piosenki "Małgosia Socha". To utwór z 2017 r., który nawiązuje do popularnej aktorki i serialu "Przyjaciółki" ( sprawdź tekst piosenki! ).

Sławomir i Małgorzata Socha przyjaźnią się od lat - razem wystąpili w klipie "Aneta" (prawie 26 mln odsłon).

Teledysk "Małgosia Socha" powstał podczas trasy koncertowej Sławomira po USA, jesienią 2019 roku. Koncerty odbyły się w Chicago, Nowym Jorku, New Britain i Clear Water na Florydzie.