Sławomir i Kajra wspominają, że będąc uczniami, bardzo cieszyli się na powrót do szkoły po ponad dwumiesięcznej przerwie. Wszystkie dzieciaki zdążyły się już przez ten czas za sobą stęsknić, a poza tym wracały z wakacji z nowymi doświadczeniami, wrażeniami i umiejętnościami, którymi chciały się ze sobą jak najszybciej podzielić.

"Zawsze się cieszyłem, że po wakacjach znów zobaczę się z kolegami i z koleżankami z klasy" - mówi agencji Newseria Lifestyle Sławomir.

"Te powroty do szkół, do przyjaciół, do znajomych to był taki piękny czas i to są przepiękne wspomnienia, zwłaszcza z wieku jeszcze dziecięcego" - zaznacza Kajra.

Wokaliści przyznają, że kompletowanie wyprawki w czasach, kiedy oni jeszcze zasiadali w szkolnych ławach, wyglądało zupełnie inaczej. Przede wszystkim w latach 80. i 90. nie było takiego dużego wyboru artykułów szkolnych. Zeszyty na ogół były szare, dlatego niektórzy próbowali je ubarwić wykonywanymi własnoręcznie okładkami lub specjalnymi naklejkami.

Sławomir o nauce matematyki. "Mobilizował mnie Schwarzenegger"

"Pamiętam też okładanie zeszytów, bo w naszych czasach to jeszcze wyrywało się z różnych gazet plakaty z idolami i właśnie nimi okładało się zeszyty i książki, żeby było przyjemniej. Mnie do matematyki zawsze mobilizował Arnold Schwarzenegger. Nigdy nie byłem dobry z przedmiotów ścisłych, więc zawsze dawałem sobie na okładkę kogoś, kto by mnie po prostu mobilizował, a Schwarzenegger to wielokrotny mistrz świata w kulturystyce, też idol z lat 80." - mówi Sławomir.

Kajra kończy 35 lat. Jak zmieniała się żona Sławomira? 1 / 14 27 kwietnia 35 lat kończy Magdalena Kajra Kajrowicz, wokalistka od początku kariery wspierająca swojego męża Sławomira na scenie. Zobaczcie, jak zmieniała się żona "króla rock polo"! Źródło: Reporter Autor: Karol Makurat

Już za moment Sławomir i Kajra znów będą bliżej szkoły, bo ich syn właśnie rozpoczyna przygodę z podstawówką. Niezwykle ważnym wydarzeniem w ich życiu będzie ślubowanie Kordiana i pasowanie go na ucznia.

"Nas czeka teraz pierwsza klasa z naszym synkiem, więc dla nas to też jest bardzo ekscytujący czas. Wakacje jakoś tak szybko minęły, nie wiadomo kiedy i myślę, że ta najpiękniejsza przygoda z edukacją właśnie się dla nas zaczyna" - przewiduje Kajra.

"Trochę sobie wszystko przypomnimy. Ja już mam takie momenty, że jak nasz synek się uczy dodawania, odejmowania, jak zaczyna jakieś ułamki robić, to wiem, że czeka mnie i geometria - fajnie będzie sobie to wszystko przypomnieć. Tak samo z historii, te daty, wydarzenia" - dodaje Sławomir.