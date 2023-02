Po opublikowaniu krótkiego wideo przez ayoshina, na TikToku pojawiło się ponad milion filmików z utworem "Nobody" grupy Skindred . Widea z hasztagiem z nazwą walijskiej formacji zdobyły już prawie 7 milionów odsłon.

To w ten sposób nagranie dotarło do Benjiego Webbe'a, lidera zespołu. Próbował on powtórzyć choreografię przygotowaną przez Shina i jego kolegę. Okazało się, że jest to dla niego... za trudne.



TikTok

Skala popularności zaskoczyła chyba też samego Shina.

"Ten taniec szaleje teraz, doceniam was wszystkich. Skindred przejmuje" - napisał tiktoker.

Dla wielu (głównie młodych) użytkowników tej platformy to pierwsze zetknięcie z twórczością walijskiej grupy. Zespół cieszy się za to sporą popularnością w Polsce - trzykrotnie był gwiazdą Pol'and'Rock Festival (wcześniej znanego jako Przystanek Woodstock). W 2011 i 2014 r. zagrał w Kostrzynie nad Odrą, a w 2022 r. zaprezentował się przed wielotysięczną publicznością na zakończenie darmowej imprezy w Czaplinku.

Wideo Skindred - Warning #polandrock2022

Działająca od 1998 roku formacja z Newport (Walia) ma na koncie płyty: "Babylon" (2004), "Roots Rock Riot" (2007), "Shark Bites and Dog Fights" (2009), "Union Black" (2011), "Kill The Power" (2014), "Volume" (2015) i "Big Things" (2018).

Clip Skindred Kill The Power

Muzyka Skindred to połączenie heavy metalu, punk rocka, reggae, dancehallu i drum'n'bassu. Zespół określa swoją twórczość jako "ragga metal".

Piosenka "Nobody" pochodząca z ich debiutanckiego albumu szybko zyskała popularność dzięki umieszczeniu jej w soundtracku do gry komputerowej "Need for Speed". Płyta "Babylon" była numerem jeden listy Billboard Top Reggae Albums w Stanach Zjednoczonych i zjednała zespołowi rzeszę fanów, a kolejne wydawnictwa potwierdziły świetną formę i popularność formacji.

Wideo Skindred - Nobody

Obecny skład zespołu tworzą Benji Webbe (śpiew, elektronika), Daniel Pugsley (bas), Mikey Demus (gitara, dodatkowy śpiew) i Arya Goggin (perkusja).

Siłą zespołu są ich występy: mają świetny kontakt z publicznością, której serwują ogromną dawkę pozytywnej energii. Skindred występowali u boku m.in. Korn, Soulfly, HIM, Papa Roach, Disturbed, Sevendust, Roba Zombie, Therapy?, Gogol Bordello i Volbeat. W połowie tego roku będą poprzedzać Kiss na ich pożegnalnych koncertach w Wielkiej Brytanii.