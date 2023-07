Sinead O'Connor nie żyje. Piotr Metz: Jej piosenki zostaną na zawsze

W środowy wieczór podano informację, że Sinead O'Connor ( posłuchaj ) zmarła w wieku 56 lat. Nie ujawniono przyczyny śmierci wokalistki.

"Dziś cały świat mówi o jej śmierci. Myślę, że to świadectwo tego, że jej się udało, że zrobiła kilka takich rzeczy, które będą na zawsze w historii muzyki" - powiedział dziennikarz muzyczny Piotr Metz.

Przypomniał, że szczególne miejsce w jej twórczości zajmuje piosenka "Nothing Compares 2 U", która jak zauważył "była autorstwa Prince’a, ale uczyniła z niej swoją piosenkę". W jego opinii O’Connor umiała nadać tej piosence wyjątkowy charakter. "Gdy zobaczymy, jak interpretuje tekst, to dostrzeżemy, że jest to najwyższa sztuka wokalna" - mówił Piotr Metz.

Clip Sinead O'Connor Nothing Compares 2 U

Dodał, że w dziejach muzyki zapisał się także teledysk do tego utworu. "Będziemy ją pamiętać z tego jak wyglądała w tym teledysku, a nie z innych sytuacji" - zauważył. Jako szczególnie godny uwagi Piotr Metz wymienił także utwór "Breakthrough" nagrany z muzykiem Pink Floyd Richardem Wrightem. "Pamiętajmy ją z tych wspaniałych piosenek. Cała reszta nie ma teraz żadnego znaczenia" - powiedział.

Wideo Richard Wright - Breakthrough [Lyrics & Sub Español] - HD/HQ

Piotr Metz zwrócił uwagę także na wątki tradycyjnej muzyki irlandzkiej obecne w twórczości piosenkarki oraz odwołania do walki o niepodległość toczonej przez ten kraj. "To wszystko było w jej krwioobiegu. Nie chcę teraz oceniać czy było to zawsze słuszne, ale bez wątpienia była związana genealogicznie ze sprawami swojego kraju" - podkreślił.



Sinead O'Connor (1966 - 2023) 1 / 10 Sinead O'Connor Źródło: Getty Images Autor: David Corio

Sinéad O'Connor zadebiutowała w latach osiemdziesiątych w zespole In Tua Nua. Karierę solową rozpoczęła w 1986 r. płytą "The Lion and the Cobra". Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty zawierającej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów i stała się jej największym przebojem karierze. Utworowi towarzyszył teledysk, nakręcony w Paryżu. W 1991 r. płyta "I Do Not Want What I Haven’t Got" została nagrodzona statuetką Grammy za najlepszy album muzyki alternatywnej.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sinead O'Connor The Wolf Is Getting Married

Była także znana z występów z wieloma innymi wykonawcami, między innymi Rogerem Watersem i Peterem Gabrielem. W bieżącym roku wyróżniona nagrodą za Klasyczny Album Irlandii, przyznawaną przez irlandzką telewizję publiczną RTE.



Muzyczny dorobek irlandzkiej wokalistki zamyka płyta "I'm Not Bossy, I'm the Boss" z 2014 r. W 2020 r. wypuściła ostatni singel "Trouble of the World". Z kolei w lutym 2023 r. Sinead zaprezentowała własną wersję szkockiej pieśni "The Skye Boat Song" nagraną na potrzeby siódmego sezonu serialu "Outlander".

Clip Sinead O'Connor Trouble of the World

Nie wiadomo ostatecznie, co wydarzy się z zapowiadanym jako pożegnalny albumem "No Veteran Dies Alone". Pierwotnie Sinead deklarowała, że ukaże się on w 2022 r., ale nie będzie go w żaden sposób promować ani śpiewać nowych piosenek na koncertach. Później odwołała te słowa.

