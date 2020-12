Sharon Osbourne zakażona koronawirusem. Jak się czuje?

Sharon Osbourne przechodzi zakażenie koronawirusem. Musiała spędzić kilka dni w szpitalu. Teraz powoli wraca do zdrowia.

Ozzy i Sharon Osbourne są jednym z najbardziej znanych małżeństw w branży muzycznej /Greg Doherty /Getty Images

Sharon Osbourne o wszystkim poinformowała na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Ujawniła, że ostatnio uzyskała pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Obecnie "dochodzi do siebie" z dala od męża, Ozzy'ego Osbourne'a, i rodziny.

Uspokoiła również fanów, że test Ozzy'ego wyszedł negatywny. "Wszyscy, proszę, bądźcie bezpieczni i zdrowi" - dodała.

Sharon jest uwielbianą osobowością telewizyjną. Za wokalistę wyszła w 1982 roku. Mają troje dzieci: Jacka, Kelly oraz Aimee.

Przypomnijmy, że ostatnio Ozzy zmagał się z problemami zdrowotnymi. W styczniu 2019 r. zdiagnozowano u niego grypę - wówczas 70-letni gwiazdor odwołał europejskie koncerty w ramach trasy "No More Tours 2". Stan rockmana na tyle się pogorszył, że trafił do szpitala, gdyż okazało się, że ma zapalenie oskrzeli.

Pod koniec stycznia 2020 roku Ozzy Osbourne potwierdził, że zmaga się z nieuleczalną chorobą Parkinsona.