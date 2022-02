Wiosną 2021 roku Sharon Osbourne musiała pożegnać się z programem "The Talk", który współprowadziła od 11 lat. Prezenterka znalazła się w ogniu krytyki po tym, jak publicznie stanęła w obronie Piersa Morgana, który "zasłynął" niewybrednymi komentarzami na temat Meghan Markle. Oceniając słynny już wywiad, którego książę Harry i jego małżonka udzielili Oprah Winfrey, stwierdził on, że zachowanie arystokratów jest "haniebne i godne pogardy".

Dziennikarzowi zarzucono wtedy rasizm, a jedną z niewielu osób, które go wsparły, była właśnie żona Ozzy'ego Osbourne'a ( posłuchaj! ). Za lojalność wobec przyjaciela zapłaciła wysoką cenę - stacja CBS zwolniła ją z pracy.

"Jestem wściekła. Czuję się zraniona. Mam wrażenie, że chcą mnie posadzić na krześle elektrycznym tylko dlatego, że mam przyjaciela, którego oskarża się o rasizm. W opinii publicznej z automatu czyni mnie to rasistką" - ubolewała później Osbourne goszcząc w programie "Real Time with Bill Maher".

Teraz gwiazda dostała drugą szansę. Jak ogłosiła w zamieszczonym na Twitterze filmiku, wkrótce wróci na szklany ekran. Co to za projekt i jaka stacja telewizyjna będzie go emitować, tego Sharon nie może ujawnić.

"Chcę się z wami podzielić informacją, że podpisałam kontrakt na udział w nowym programie telewizyjnym, który już niedługo wystartuje. Jestem niesamowicie szczęśliwa. Niestety, na ten moment nie mogę zdradzić żadnych szczegółów, bo to zadanie stacji telewizyjnej, z którą podjęłam współpracę. Będziemy mogli o tym porozmawiać, gdy pojawi się oficjalne ogłoszenie" - wyjawiła Osbourne.

Wpływ na to, że Sharon dostała kolejną szansę na karierę w telewizji, mógł mieć fakt, że ostatecznie przeprosiła za bezkrytyczne popieranie wypowiedzi Morgana. W zamieszczonym na Twitterze poście przyznała, że po dłuższym namyśle i zapoznaniu się z wieloma krytycznymi komentarzami odbiorców, zrozumiała swój błąd.

"Zawsze wspierałam czarnoskórą społeczność, czując do niej najgłębszy szacunek i miłość. Każdego, kto poczuł się urażony i zawiedziony tym, co powiedziałam, szczerze przepraszam" - napisała Osbourne w oświadczeniu.