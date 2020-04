Saszan w kwarantannie wraca do muzyki: Zobacz teledysk "Fala"

Taneczny utwór "Fala" to nowa muzyczna propozycja wokalistki Saszan. Do nagrania powstało tekstowe wideo, które trafiło już do sieci.

Saszan prezentuje nową piosenkę /VIPHOTO /East News

Do współpracy przy utworze "Fala" Saszan ponownie zaprosiła nominowanych do tegorocznych Fryderyków - Dominica Buczkowskiego-Wojtaszka i Patryka Kumóra, współtwórców m.in. hitu "Superhero" Viki Gabor, który zapewnił młodej wokalistce zwycięstwo w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior w 2019 roku.

Piosenka opowiada o wewnętrznej przemianie, rozczarowaniach i nowej sile, która przychodzi zaraz po nich. Wśród głównych inspiracji do powstania utworu Saszan wymienia hiszpańską wokalistkę pop - Rosalię.

"Ona niesamowicie łączy niezbyt wesołe teksty z tanecznym brzmieniem latino - zainspirowało mnie to do stworzenia utworu właśnie w tym stylu" - mówi Saszan.

Razem z piosenką premierę miał również teledysk - lyric video stworzony przez Sebastiana Wełdycza, z którym Saszan współpracowała przy teledysku do piosenki "Zabierz mnie stąd".

"Przez pandemię koronawirusa plan zdjęciowy teledysku do 'Fali' musiał zostać odwołany. Postanowiłam nie rezygnować z premiery utworu i zrobić klip... w domu. Przyszło nam wszystkim pracować w takich, a nie innych warunkach. Tak powstał pomysł na lyric video, który jest idealnym odzwierciedleniem klimatu piosenki" - podkreśla Saszan.

Dorobek 25-letniej wokalistki zamyka drugi album "Hologram" z października 2018 r. z gościnnym udziałem m.in. rapera Wac Toja i finalisty "The Voice of Poland" Michała Szczygła.



Saszan (naprawdę nazywa się Roksana Pindor) zadebiutowała w 2014 roku, przyciągając do siebie rzesze nastolatków.

W ostatnim czasie wokalistka była jurorką w konkursie Eurowizji Junior oraz programu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

