Sarmat przed premierą debiutanckiego albumu "Determined To Strike"

"Determined To Strike", debiutancki longplay kwintetu z Nowego Jorku, którego twórczość łączy w sobie ekstremalny metalu z muzyką jazzową, poddano masteringowi pod okiem Colina Marstona, uznanego producenta i członka m.in. Dysrhythmii, Gorguts i Krallice. Okładkę zaprojektował amerykański artysta Andrew Tremblay.

"'Determined To Strike' ukazuje bardziej wściekłe i ekstremalne oblicze zespołu, gdzie progresywna, techniczna deathmetalowa dusza Sarmat splata się z oszałamiającą muzyka jazzową" - czytamy o nowym dokonaniu nowojorczyków. Warto dodać, że w utworach "Landform" i "Disturbing Advances" na basie i klawiszach zagrał Steve Blanco z Imperial Triumphant. Wśród gości znaleźli się także trębacze Cameron Carella i Jerome Burns, saksofonista Ed Rosenberg III z Kilter oraz znany z Cleric gitarzysta Matt Hollenberg.

Debiutancki album Sarmat trafi do sprzedaży 16 czerwca nakładem włoskiej I, Voidhanger Records (CD, na winylu, cyfrowo).

W połowie kwietnia w grupa wypuściła EP-kę "Dubious Disk", którą zarejestrowano na żywo i wzbogacono materiałem DVD. Obszerny fragment tej sesji możecie zobaczyć poniżej:

Wideo SARMAT - Dubious Disk (2023) I, Voidhanger Records - Live at Menegroth the Thousand Caves Studio

Sarmat - szczegóły płyty "Determined To Strike" (tracklista):

1. "Formed From Filth"

2. "Landform"

3. "Arsenal Of Tyranny"

4. "Enervated"

5. "Determined To Strike"

6. "Disturbing Advances".