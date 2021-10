Sarcasm po nagraniach. Kiedy premiera płyty "Stellar Stream Obscured"?

Czwarty longplay formacji z Uppsali zarejestrowano w miejscowym studiu HSH. Masteringiem "Stellar Stream Obscured" zajął się Christian Wallgren.



Autorem okładki jest kataloński artysta Raúl González.



Nowa płyta Sarcasm trafi na rynek 28 stycznia 2022 roku pod banderą niderlandzkiej Hammerheart Records (CD, na winylu).



"Esoteric Tales Of The Unserene", poprzedni album Sarcasm, miał swą premierę pod koniec 2019 roku nakładem meksykańskiej Chaos Records. Możecie go sobie przypomnieć poniżej:



Wideo SARCASM – Esoteric Tales Of The Unserene 2019 (Full Album)

Oto lista kompozycji albumu "Stellar Stream Obscured":



1. "Through The Crystal Portal"

2. "We Only Saw The Shadows Of Life"

3. "Ancient Visitors"

4. "The Spinning Tomb"

5. "Obsidian Eyes"

6. "The Powers Of Suffering That Be"

7. "Apocalyptic Serenity"

8. "Let Us Descend".