Nowy album kwartetu z Los Angeles wyprodukował dobrze nam znany, polski fachowiec Bart Gabriel. Autorem okładki "The Fallen" jest gwatemalski artysta Mario López.



"Możecie liczyć, że będzie to coś potężnego z nawiązaniem do początków zespołu" - o nowym materiale powiedział Sammy DeJohn, wokalista i założyciel grupy Ruthless, której początki sięgają roku 1982.



Następca płyty "Evil Within" (2019 r.) trafi na rynek 12 stycznia 2024 roku. Jego wydaniem zajmie się niemiecka Fireflash Records. Materiał dostępny będzie w wersji CD, w dwóch edycjach winylowych oraz cyfrowo.

Z nowym singlem "Soldiers Of Steel" Ruthless możecie się zapoznać poniżej:

Nie zapomnijcie też sprawdzić wypuszczonego pod koniec października, pierwszego singla "Betrayal":

Ruthless - szczegóły płyty "The Fallen" (tracklista):

1. "The Fallen"

2. "Dark Passenger"

3. "Betrayal"

4. "No Mercy"

5. "Dead Fall"

6. "End Times"

7. "Soldiers Of Steel"

8. "Thulsa Doom"

9. "Order Of The Dragon"

10. "Live To Die".