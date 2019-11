Roksana Węgiel wydaje pierwszą książkę. Kiedy premiera "The X Book"?

Roksana Węgiel wyda książkę "The X Book". Premiera jest zaplanowana na 13 listopada.

Wydawnictwo nie będzie jednak opisywało życia młodej piosenkarki. "The X Book" to kreatywna książka do uzupełniania, wydana nakładem Books and Fun.

Książka będzie miała formę notatnika. Znajdzie się tam także wiele gadżetów, taki jak porady modowe czy naklejki.

"Uwaga! Startujemy! Ty, twoja bff, no i... Roksana Węgiel z przyjaciółmi. To prawdziwa petarda dla wszystkich, którzy mają swoje pasje, lubią to, co robią i wierzą, że marzenia się spełniają. The X Book to świat ludzi kreatywnych, którzy są dla nas ważni, więzi, wartości, wspomnień. To świat pełen pomysłów na każdy nadchodzący dzień. Nie trać czasu. Łap każdy dzień, żyj z całych sił. Zaczynamy" - opisują książkę wydawcy.

Niedawno wokalistka opublikowała dwa utwory "Half Of My Heart" oraz "Potrafisz". Piosenki promują płytę, która ukaże się już 15 listopada.

To limitowana reedycja pierwszego albumu, który już dwa miesiące po premierze pokrył się złotem. Longplay będzie składał się z 17 nagrań. Usłyszymy tam nie tylko takie przeboje jak: "Obiecuję" i "Anyone I Want To Be", ale także cztery premierowe utwory.



Przypomnijmy, że debiut zwyciężczyni pierwszej edycji "The Voice Kids" ukazał się 7 czerwca 2019 roku.

Roksana Węgiel wkrótce będzie mogła sprawdzić się w też nowej roli - będzie prowadzącą tegoroczną edycję Eurowizji Junior, która odbędzie się 24 listopada w Gliwicach. Węgiel triumfowała w konkursie w poprzednim roku.