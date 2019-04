Roksana Węgiel w ogniu krytyki za tekst piosenki "Lay Low". Zbyt odważny dla 14-latki?

Ponad 3,4 mln odsłon ma już teledysk do piosenki "Lay Low" 14-letniej Roksany Węgiel. Laureatka Eurowizji Junior 2018 (występująca obecnie jako Roxi) musiała zmierzyć się z krytyką, czy tekst utworu jest dla niej odpowiedni.

Roksana Węgiel promuje singel "Lay Low" /Krzysztof Jarosz / Agencja FORUM

Pochodząca z Jasła Roksana Węgiel szerszą popularność zdobyła w programie "The Voice Kids". Obecnie 14-letnia wokalistka wygrała pierwszą edycję show TVP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel o planach na 2019 rok Newseria Lifestyle

Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę, która zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce (posłuchaj!).

"Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Już po pierwszych słowach piosenki swoje fotele obrócili Dawid Kwiatkowski oraz Baron z Tomsonem. Błyskawicznie w ich ślady poszła Edyta Górniak - przekonanie do siebie wszystkich trenerów zajęło 12-latce raptem 24 sekundy!

Po programie laureatka "The Voice Kids" zaprezentowała dwa single - "Żyj" i "Obiecuję" (oba mają już wielomilionową oglądalność). Na początku października 2018 r. Węgiel w duecie z Edytą Górniak nagrała piosenkę "Zatrzymać chwilę" (posłuchaj!) promującą film "Hotel Transylwania 3".

Clip Roksana Węgiel Żyj

Clip Roksana Węgiel Obiecuję

Wcześniej Roksana została wybrana polską reprezentantką na Eurowizję Junior 2018 z utworem "Anyone I Want to Be".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Roksana Węgiel po powrocie do Polski z Eurowizji dla Dzieci 2018 TV Interia

Po wygranej w Mińsku jej popularność zaczęła lawinowo rosnąć - eurowizyjną piosenkę wybrano do promocji animacji "Manu. Bądź sobą", a młoda wokalistka została zaproszona na gościnny występ na tegorocznej "dorosłej" Eurowizji w Izraelu.

12 kwietnia Roksana Węgiel - już jako Roxi - zaprezentowała teledysk do nowego singla "Lay Low".

Clip Roksana Węgiel Lay Low

Za produkcję piosenki odpowiada Australijczyk Steve Manovski, który ma na swoim koncie hity dla takich gwiazd jak Sigala, Ella Eyre, Hardwell i wielu innych.



Autorami nagrania (muzyka i słowa) są właśnie Steven Manovski, Sarah Manovski, Haula Nakakembo i Zoe Hedderwick.

Tymczasem w komentarzach posypał się głosy krytyki, że tekst utwory jest zbyt odważny dla 14-letniej dziewczyny.

"W tłumaczeniu na polski ta piosenka zawiera dużo podtekstów", "tekst tej piosenki nie powinna śpiewać 14-letnia dziewczyna", "dziwię się, że rodzice jej na to pozwalają" - czytamy.



Na zarzuty postanowiła odpowiedzieć sama Roksana we wpisie na Instagramie.



"Nie należy tłumaczyć go tak dosłownie. 'Lay Low' to piosenka o pierwszym zauroczeniu... kiedy nie możesz przestać (od rana) myśleć o obiekcie swoich westchnień. Myślę, że każda nastolatka może się z tym utożsamiać. Tekst można czytać na różnych płaszczyznach i myślę, że każdemu się kojarzy z tym co jest dla niego bliskie. Dla mnie to tekst o tym jak fajnie, ale czasem dziwnie się czuję jeśli się zakocham i nie ma w tym, żadnych podtekstów" - napisała wokalistka, która od kilku miesięcy spotyka się z 15-letnim wokalistą Danielem Yastremskim z Białorusi, z którym rywalizowała w konkursie Eurowizji Junior.

Wcześniej Roksana została skrytykowana przez część internautów za "zbyt wyzywającą" stylizację na jednym ze zdjęć na Instagramie.

Piosenka "Lay Low" zapowiada debiutancki album Roksany Węgiel, który ukaże się 7 czerwca. Znajdą się na nim również wcześniejsze single "Obiecuję", "Żyj" czy "Anyone I Want To Be".